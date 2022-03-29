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В Пентагоне прокомментировали переброску американских самолетов в Германию - РИА Новости, 29.03.2022
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В Пентагоне прокомментировали переброску американских самолетов в Германию
В Пентагоне прокомментировали переброску американских самолетов в Германию - РИА Новости, 29.03.2022
В Пентагоне прокомментировали переброску американских самолетов в Германию
Самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые США перебрасывают в Германию, не будут применяться против российских войск на Украине, заявил официальный... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T00:26
2022-03-29T00:28
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украина
германия
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые США перебрасывают в Германию, не будут применяться против российских войск на Украине, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Кирби добавил, что переброска на авиабазу "Шпангдалем" шести самолетов EA-18G Growler из состава военно-морских сил США не является реакцией на какую-либо "угрозу или инцидент".Он пояснил, что самолеты такого типа специализируются, в частности, на подавлении ПВО противника, ставя помехи его радарам.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, россия, украина, германия
00:26 29.03.2022 (обновлено: 00:28 29.03.2022)
 
В Пентагоне прокомментировали переброску американских самолетов в Германию

Пентагон заявил, что перебрасываемые в ФРГ EA-18G Growler не будут применять против России

© AP Photo / Ahn Young-joonАмериканский самолет EA-18G Growler
Американский самолет EA-18G Growler - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Американский самолет EA-18G Growler
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые США перебрасывают в Германию, не будут применяться против российских войск на Украине, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Их развертывают не для того, чтобы использовать против российских сил на Украине. Их развертывают строго в рамках наших усилий по наращиванию возможностей сдерживания и обороны НАТО вдоль восточного фланга", - сказал он.
Кирби добавил, что переброска на авиабазу "Шпангдалем" шести самолетов EA-18G Growler из состава военно-морских сил США не является реакцией на какую-либо "угрозу или инцидент".
Он пояснил, что самолеты такого типа специализируются, в частности, на подавлении ПВО противника, ставя помехи его радарам.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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