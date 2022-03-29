https://ria.ru/20220329/rubli-1780753230.html

Макрон заявил Путину, что платить за газ в рублях невозможно

Макрон заявил Путину, что платить за газ в рублях невозможно - РИА Новости, 30.03.2022

Макрон заявил Путину, что платить за газ в рублях невозможно

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил Владимиру Путину, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-29T20:02

2022-03-29T20:02

2022-03-30T01:50

эммануэль макрон

франция

экономика

владимир путин

россия

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил Владимиру Путину, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.Телефонный разговор двух лидеров состоялся во вторник вечером. Ранее Кремль сообщил, что Путин и Макрон затронули вопросы перехода к оплате поставок газа в рублях.Ранее Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести на рубли оплату за поставки газа в страны из списка недружественных. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.Покупатели газа высказали разные позиции по изменению валюты платежей. Так, министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются следовать требованию российских властей. Такую же точку зрения позднее высказали в Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

https://ria.ru/20220329/gaz-1780645454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эммануэль макрон, франция, экономика, владимир путин, россия, санкции в отношении россии