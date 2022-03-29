Рейтинг@Mail.ru
Макрон заявил Путину, что платить за газ в рублях невозможно - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/rubli-1780753230.html
Макрон заявил Путину, что платить за газ в рублях невозможно
Макрон заявил Путину, что платить за газ в рублях невозможно - РИА Новости, 30.03.2022
Макрон заявил Путину, что платить за газ в рублях невозможно
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил Владимиру Путину, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-29T20:02
2022-03-30T01:50
эммануэль макрон
франция
экономика
владимир путин
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777120237_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_c142fc22571f47cd36a40033b1fe406c.jpg
ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил Владимиру Путину, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.Телефонный разговор двух лидеров состоялся во вторник вечером. Ранее Кремль сообщил, что Путин и Макрон затронули вопросы перехода к оплате поставок газа в рублях.Ранее Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести на рубли оплату за поставки газа в страны из списка недружественных. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.Покупатели газа высказали разные позиции по изменению валюты платежей. Так, министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются следовать требованию российских властей. Такую же точку зрения позднее высказали в Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html
https://ria.ru/20220329/gaz-1780645454.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777120237_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4364e8bbcec63c4a437fead91f97952c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эммануэль макрон, франция, экономика, владимир путин, россия, санкции в отношении россии
20:02 29.03.2022 (обновлено: 01:50 30.03.2022)
 
Макрон заявил Путину, что платить за газ в рублях невозможно

Reuters: президент Франции Макрон заявил Путину о невозможности оплаты газа в рублях

© REUTERS / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил Владимиру Путину, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.
Телефонный разговор двух лидеров состоялся во вторник вечером.
Комплекс транспортировки экспортного газа КС Краснодарская - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 08:00
Уничтожит ли Европа свою экономику
Ранее Кремль сообщил, что Путин и Макрон затронули вопросы перехода к оплате поставок газа в рублях.
Ранее Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести на рубли оплату за поставки газа в страны из списка недружественных. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
Покупатели газа высказали разные позиции по изменению валюты платежей. Так, министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются следовать требованию российских властей. Такую же точку зрения позднее высказали в Еврокомиссии.
Сотрудник на газоизмерительной станции в Болгарии - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 12:41
Западу нужно понять, что за газ придется платить рублями, заявили в Кремле
 
Эммануэль МакронФранцияЭкономикаВладимир ПутинРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала