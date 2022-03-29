https://ria.ru/20220329/rubli-1780753230.html
Макрон заявил Путину, что платить за газ в рублях невозможно
Макрон заявил Путину, что платить за газ в рублях невозможно - РИА Новости, 30.03.2022
Макрон заявил Путину, что платить за газ в рублях невозможно
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил Владимиру Путину, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-29T20:02
2022-03-29T20:02
2022-03-30T01:50
эммануэль макрон
франция
экономика
владимир путин
россия
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил Владимиру Путину, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.Телефонный разговор двух лидеров состоялся во вторник вечером. Ранее Кремль сообщил, что Путин и Макрон затронули вопросы перехода к оплате поставок газа в рублях.Ранее Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести на рубли оплату за поставки газа в страны из списка недружественных. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.Покупатели газа высказали разные позиции по изменению валюты платежей. Так, министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются следовать требованию российских властей. Такую же точку зрения позднее высказали в Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html
https://ria.ru/20220329/gaz-1780645454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, франция, экономика, владимир путин, россия, санкции в отношении россии
20:02 29.03.2022 (обновлено: 01:50 30.03.2022)
Макрон заявил Путину, что платить за газ в рублях невозможно
Reuters: президент Франции Макрон заявил Путину о невозможности оплаты газа в рублях