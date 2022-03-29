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Аналитик назвал два варианта покупки европейскими компаниями рублей на газ - РИА Новости, 29.03.2022
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Аналитик назвал два варианта покупки европейскими компаниями рублей на газ
Аналитик назвал два варианта покупки европейскими компаниями рублей на газ - РИА Новости, 29.03.2022
Аналитик назвал два варианта покупки европейскими компаниями рублей на газ
Европейские компании смогут покупать рубли для оплаты поставок газа из России двумя способами: через неподсанкционные банки или через дочерние компании на... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T04:01
2022-03-29T04:01
россия
экономика
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Европейские компании смогут покупать рубли для оплаты поставок газа из России двумя способами: через неподсанкционные банки или через дочерние компании на Мосбирже, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.Президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли. Однако он отметил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет".Второй вариант - открытие дочернего предприятия в России. "Европейский потребитель открывает дочку в России, на счет которой переводятся евро/доллары и уже дочка продает валюту на Мосбирже и получает на свой рублевый счет средства, за которые приобретает газ", - добавил Гришунин.Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в рублях. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил РИА Новости, что отказ стран G7 покупать газ за рубли однозначно приведет к прекращению поставок газа.
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россия, экономика, в мире
04:01 29.03.2022
 
Аналитик назвал два варианта покупки европейскими компаниями рублей на газ

Аналитик Гришунин: компании смогут покупать рубли на газ через неподсанкционные банки

© REUTERS / Fabian BimmerГазохранилище
Газохранилище - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газохранилище
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Европейские компании смогут покупать рубли для оплаты поставок газа из России двумя способами: через неподсанкционные банки или через дочерние компании на Мосбирже, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли. Однако он отметил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет".
"Самый простой вариант - это использование неподсанкционных российских банков, либо банков вне SDN-листа Минфина США, в которых потребители (европейские частные энергетические компании) открывают рублевый и евро/долларовый счет, переводят с евро/долларового счета средства на рублевый по внутреннему курсу банка и совершают транзакцию", - считает эксперт.
Второй вариант - открытие дочернего предприятия в России. "Европейский потребитель открывает дочку в России, на счет которой переводятся евро/доллары и уже дочка продает валюту на Мосбирже и получает на свой рублевый счет средства, за которые приобретает газ", - добавил Гришунин.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в рублях. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил РИА Новости, что отказ стран G7 покупать газ за рубли однозначно приведет к прекращению поставок газа.
Газохранилище - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Песков ответил на вопрос о последствиях отказа ЕС платить за газ в рублях
 
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