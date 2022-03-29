https://ria.ru/20220329/rubli-1780588674.html

Аналитик назвал два варианта покупки европейскими компаниями рублей на газ

Аналитик назвал два варианта покупки европейскими компаниями рублей на газ - РИА Новости, 29.03.2022

Аналитик назвал два варианта покупки европейскими компаниями рублей на газ

Европейские компании смогут покупать рубли для оплаты поставок газа из России двумя способами: через неподсанкционные банки или через дочерние компании на... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T04:01

2022-03-29T04:01

2022-03-29T04:01

россия

экономика

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Европейские компании смогут покупать рубли для оплаты поставок газа из России двумя способами: через неподсанкционные банки или через дочерние компании на Мосбирже, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.Президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли. Однако он отметил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет".Второй вариант - открытие дочернего предприятия в России. "Европейский потребитель открывает дочку в России, на счет которой переводятся евро/доллары и уже дочка продает валюту на Мосбирже и получает на свой рублевый счет средства, за которые приобретает газ", - добавил Гришунин.Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в рублях. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил РИА Новости, что отказ стран G7 покупать газ за рубли однозначно приведет к прекращению поставок газа.

https://ria.ru/20220329/gaz-1780585449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика, в мире