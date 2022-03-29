https://ria.ru/20220329/rubl-1780661730.html

Курс доллара опустился до 86 рублей, евро — до 95

Курс доллара опустился до 86 рублей, евро — до 95 - РИА Новости, 29.03.2022

Курс доллара опустился до 86 рублей, евро — до 95

Рубль в первой половине торговой сессии вторника продолжает наращивать темпы роста к доллару и евро, выходя на очередные максимумы с конца февраля, следует из... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:42

2022-03-29T13:42

2022-03-29T17:43

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

евро

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рубль в первой половине торговой сессии вторника продолжает наращивать темпы роста к доллару и евро, выходя на очередные максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 13:45 мск падал на 3,88 рубля, до 85,87 рубля, евро — на 1,65 рубля, до 94,95 рубля.В свою очередь, мировые цены на нефть перешли к росту на новостях о возможном сокращении предложения на рынке.Так, на 13:20 мск цена июньских фьючерсов на марку Brent растет на 1,12 процента, до 110,72 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,75 процента, до 106,75 доллара.Аналитики отмечают нестабильность рынка, накануне сырье подешевело на четыре процента из-за ожиданий сокращения спроса в Китае, где растет заболеваемость COVID-19.При этом сохраняется возможность сокращения предложения из-за введенных против России санкций в энергетическом секторе.

https://ria.ru/20220329/raschety-1780591197.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, доллар, евро