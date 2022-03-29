https://ria.ru/20220329/rubl-1780661730.html
Курс доллара опустился до 86 рублей, евро — до 95
Курс доллара опустился до 86 рублей, евро — до 95 - РИА Новости, 29.03.2022
Курс доллара опустился до 86 рублей, евро — до 95
Рубль в первой половине торговой сессии вторника продолжает наращивать темпы роста к доллару и евро, выходя на очередные максимумы с конца февраля, следует из... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:42
2022-03-29T13:42
2022-03-29T17:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
евро
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рубль в первой половине торговой сессии вторника продолжает наращивать темпы роста к доллару и евро, выходя на очередные максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 13:45 мск падал на 3,88 рубля, до 85,87 рубля, евро — на 1,65 рубля, до 94,95 рубля.В свою очередь, мировые цены на нефть перешли к росту на новостях о возможном сокращении предложения на рынке.Так, на 13:20 мск цена июньских фьючерсов на марку Brent растет на 1,12 процента, до 110,72 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,75 процента, до 106,75 доллара.Аналитики отмечают нестабильность рынка, накануне сырье подешевело на четыре процента из-за ожиданий сокращения спроса в Китае, где растет заболеваемость COVID-19.При этом сохраняется возможность сокращения предложения из-за введенных против России санкций в энергетическом секторе.
https://ria.ru/20220329/raschety-1780591197.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, доллар, евро
13:42 29.03.2022 (обновлено: 17:43 29.03.2022)
Курс доллара опустился до 86 рублей, евро — до 95
Курс доллара опустился до 86 рублей, евро — ниже 95 рублей впервые с 28 февраля