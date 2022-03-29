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Эксперт назвал новые горизонты для рубля - РИА Новости, 29.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220329/rubl-1780584654.html
Эксперт назвал новые горизонты для рубля
Эксперт назвал новые горизонты для рубля - РИА Новости, 29.03.2022
Эксперт назвал новые горизонты для рубля
Рубль вполне может вернуться к уровням, которые наблюдались до нынешнего геополитического кризиса — фундаментально он недооценен. Но для этого должно произойти... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T03:18
2022-03-29T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
россия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Рубль вполне может вернуться к уровням, которые наблюдались до нынешнего геополитического кризиса — фундаментально он недооценен. Но для этого должно произойти улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в долларах и евро, рассказал “Прайму” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.Он напомнил, что тактика хранения резервов в валюте оказалась не вполне безопасной, поэтому перевод экспорта на расчеты в рублях приобрел новый смысл. Это поможет укреплению национальной безопасности и сделает российскую валюту более стабильной.Аналитик напомнил, что любой кризис когда-либо завершается, это обязательно произойдет и сейчас. “Сегодня геополитическая премия в курсе рубля достигает 40-50%. То есть без внешнего давления рубль мог бы торговаться на уровне 55-65 за доллар. Соответственно, наличие положительного торгового баланса вкупе с относительно спокойной внешнеполитической ситуацией уменьшит давление на рубль”, - заверил Кочетков.Перевод экспорта на рубли с будущим улучшением внешнеполитической ситуации вполне способен вернуть курс к значениям около 70 за доллар, уверен он. Однако пока можно ожидать лишь стабилизации в районе 80-90 за доллар.
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экономика, рубль, россия
03:18 29.03.2022
 
Эксперт назвал новые горизонты для рубля

Эксперт Кочетков допустил укрепление рубля на докризисный уровень из-за отказа от долларов

© Depositphotos / valphotoРоссийские рубли и доллары США
Российские рубли и доллары США - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Depositphotos / valphoto
Российские рубли и доллары США
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Рубль вполне может вернуться к уровням, которые наблюдались до нынешнего геополитического кризиса — фундаментально он недооценен. Но для этого должно произойти улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в долларах и евро, рассказал “Прайму” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.
Он напомнил, что тактика хранения резервов в валюте оказалась не вполне безопасной, поэтому перевод экспорта на расчеты в рублях приобрел новый смысл. Это поможет укреплению национальной безопасности и сделает российскую валюту более стабильной.
Аналитик напомнил, что любой кризис когда-либо завершается, это обязательно произойдет и сейчас. “Сегодня геополитическая премия в курсе рубля достигает 40-50%. То есть без внешнего давления рубль мог бы торговаться на уровне 55-65 за доллар. Соответственно, наличие положительного торгового баланса вкупе с относительно спокойной внешнеполитической ситуацией уменьшит давление на рубль”, - заверил Кочетков.
Перевод экспорта на рубли с будущим улучшением внешнеполитической ситуации вполне способен вернуть курс к значениям около 70 за доллар, уверен он. Однако пока можно ожидать лишь стабилизации в районе 80-90 за доллар.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльРоссия
 
 
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