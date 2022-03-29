https://ria.ru/20220329/rubl-1780584654.html

Эксперт назвал новые горизонты для рубля

Эксперт назвал новые горизонты для рубля - РИА Новости, 29.03.2022

Эксперт назвал новые горизонты для рубля

Рубль вполне может вернуться к уровням, которые наблюдались до нынешнего геополитического кризиса — фундаментально он недооценен. Но для этого должно произойти... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T03:18

2022-03-29T03:18

2022-03-29T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

россия

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Рубль вполне может вернуться к уровням, которые наблюдались до нынешнего геополитического кризиса — фундаментально он недооценен. Но для этого должно произойти улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в долларах и евро, рассказал “Прайму” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.Он напомнил, что тактика хранения резервов в валюте оказалась не вполне безопасной, поэтому перевод экспорта на расчеты в рублях приобрел новый смысл. Это поможет укреплению национальной безопасности и сделает российскую валюту более стабильной.Аналитик напомнил, что любой кризис когда-либо завершается, это обязательно произойдет и сейчас. “Сегодня геополитическая премия в курсе рубля достигает 40-50%. То есть без внешнего давления рубль мог бы торговаться на уровне 55-65 за доллар. Соответственно, наличие положительного торгового баланса вкупе с относительно спокойной внешнеполитической ситуацией уменьшит давление на рубль”, - заверил Кочетков.Перевод экспорта на рубли с будущим улучшением внешнеполитической ситуации вполне способен вернуть курс к значениям около 70 за доллар, уверен он. Однако пока можно ожидать лишь стабилизации в районе 80-90 за доллар.

https://ria.ru/20220328/rubl-1780556600.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рубль, россия