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Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 29.03.2022
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Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 29.03.2022
Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего мэра города Евгения Ройзмана по одному из протоколов о дискредитации Вооруженных... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:49
2022-03-29T14:49
россия
евгений ройзман
екатеринбург
происшествия
вооруженные силы рф
украина
донбасс
александр бастрыкин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего мэра города Евгения Ройзмана по одному из протоколов о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщила РИА Новости адвокат Юлия Федотова."Штраф 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства, уточнив, что решение вынесено по первому административному протоколу о дискредитации ВС РФ, рассмотрение второго началось.Как ранее сообщала адвокат, один протокол составлен за пост в Twitter, второй - за опубликованный в соцсетях видеоролик.Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев ранее пожаловался на Ройзмана главе СК РФ Александру Бастрыкину – он попросил проверить подлинность скриншота, на котором экс-мэр Екатеринбурга якобы поставил "лайк" под призывом украинского националистического полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело). В связи с проходящей специальной военной операцией фактически речь идет о призыве к уничтожению российских войск, заявлял Григорьев.
https://ria.ru/20220325/shtraf-1779978862.html
https://ria.ru/20220323/nevzorov-1779620003.html
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россия, евгений ройзман, екатеринбург, происшествия, вооруженные силы рф, украина, донбасс, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
14:49 29.03.2022
 
Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего мэра города Евгения Ройзмана по одному из протоколов о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщила РИА Новости адвокат Юлия Федотова.
"Штраф 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства, уточнив, что решение вынесено по первому административному протоколу о дискредитации ВС РФ, рассмотрение второго началось.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 05:43
В Приморье депутата оштрафовали за дискредитацию ВС России
Как ранее сообщала адвокат, один протокол составлен за пост в Twitter, второй - за опубликованный в соцсетях видеоролик.
Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев ранее пожаловался на Ройзмана главе СК РФ Александру Бастрыкину – он попросил проверить подлинность скриншота, на котором экс-мэр Екатеринбурга якобы поставил "лайк" под призывом украинского националистического полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело). В связи с проходящей специальной военной операцией фактически речь идет о призыве к уничтожению российских войск, заявлял Григорьев.
Александр Невзоров - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 13:19
В Кремле не стали комментировать возбуждение дела против Невзорова
 
РоссияЕвгений РойзманЕкатеринбургПроисшествияВооруженные силы РФУкраинаДонбассАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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