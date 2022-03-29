https://ria.ru/20220329/royzman-1780681121.html

Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 29.03.2022

Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего мэра города Евгения Ройзмана по одному из протоколов о дискредитации Вооруженных... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:49

2022-03-29T14:49

2022-03-29T14:49

россия

евгений ройзман

екатеринбург

происшествия

вооруженные силы рф

украина

донбасс

александр бастрыкин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего мэра города Евгения Ройзмана по одному из протоколов о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщила РИА Новости адвокат Юлия Федотова."Штраф 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства, уточнив, что решение вынесено по первому административному протоколу о дискредитации ВС РФ, рассмотрение второго началось.Как ранее сообщала адвокат, один протокол составлен за пост в Twitter, второй - за опубликованный в соцсетях видеоролик.Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев ранее пожаловался на Ройзмана главе СК РФ Александру Бастрыкину – он попросил проверить подлинность скриншота, на котором экс-мэр Екатеринбурга якобы поставил "лайк" под призывом украинского националистического полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело). В связи с проходящей специальной военной операцией фактически речь идет о призыве к уничтожению российских войск, заявлял Григорьев.

https://ria.ru/20220325/shtraf-1779978862.html

https://ria.ru/20220323/nevzorov-1779620003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евгений ройзман, екатеринбург, происшествия, вооруженные силы рф, украина, донбасс, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)