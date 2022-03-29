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Разработчики "Россграма" представили интерфейс соцсети - РИА Новости, 29.03.2022
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Разработчики "Россграма" представили интерфейс соцсети
Разработчики "Россграма" представили интерфейс соцсети - РИА Новости, 29.03.2022
Разработчики "Россграма" представили интерфейс соцсети
Разработчики социальной сети "Россграм" впервые представили ее интерфейс, опубликовав ролик в Telegram. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:37
2022-03-29T12:16
общество
технологии
россия
instagram
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Разработчики социальной сети "Россграм" впервые представили ее интерфейс, опубликовав ролик в Telegram.Как заявляют создатели сервиса, он призван заменить заблокированный в России Intagram*.На видео, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости, один из разработчиков демонстрирует интерфейс приложения. Он листает ленту публикаций, ставит лайки и пишет комментарии. Помимо этого, показана возможность загружать фото и видео.По мнению директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, в создании "Россграма" применили недорогое базовое программное обеспечение."Они использовали готовый движок PixelPhoto, стоимость которого 69 долларов", — заявил РИА Новости Зыков.Пользователи также указывают на схожесть внешнего вида "Россграма" с заблокированным Instagram*. Кроме того, в комментариях к приложению в маркетплейсе Google Play отмечается, что при его открытии появляется интерфейс "розыгрыша денег", также пользователей просят переходить по подозрительным ссылкам. В App Store приложения вообще нет.Ранее в марте появилась информация о том, что маркетолог Александр Зобов со своим партнером Кириллом Филимоновым создают отечественную версию заблокированного Instagram*. Они заявляли, что в первое время соцсеть будет доступна для СМИ, спонсоров и инвесторов, затем доступ получат блогеры и, наконец, все остальные пользователи.Сейчас на официальной странице "Россграм" во "ВКонтакте" 74 тысячи подписчиков, а в мессенджере Telegram — 138 тысяч.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220328/rossgram-1780459565.html
https://ria.ru/20220328/sotsset-1780418374.html
https://ria.ru/20220328/instagram-1780424070.html
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общество, технологии, россия, instagram
11:37 29.03.2022 (обновлено: 12:16 29.03.2022)
 
Разработчики "Россграма" представили интерфейс соцсети

Разработчики российской соцсети "Россграм" представили интерфейс, схожий с Instagram

© Pixabay / TeroVesalainenСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Pixabay / TeroVesalainen
Смартфон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Разработчики социальной сети "Россграм" впервые представили ее интерфейс, опубликовав ролик в Telegram.
Как заявляют создатели сервиса, он призван заменить заблокированный в России Intagram*.
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На видео, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости, один из разработчиков демонстрирует интерфейс приложения. Он листает ленту публикаций, ставит лайки и пишет комментарии. Помимо этого, показана возможность загружать фото и видео.
По мнению директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, в создании "Россграма" применили недорогое базовое программное обеспечение.
"Они использовали готовый движок PixelPhoto, стоимость которого 69 долларов", — заявил РИА Новости Зыков.
Пользователи также указывают на схожесть внешнего вида "Россграма" с заблокированным Instagram*. Кроме того, в комментариях к приложению в маркетплейсе Google Play отмечается, что при его открытии появляется интерфейс "розыгрыша денег", также пользователей просят переходить по подозрительным ссылкам. В App Store приложения вообще нет.
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Ранее в марте появилась информация о том, что маркетолог Александр Зобов со своим партнером Кириллом Филимоновым создают отечественную версию заблокированного Instagram*. Они заявляли, что в первое время соцсеть будет доступна для СМИ, спонсоров и инвесторов, затем доступ получат блогеры и, наконец, все остальные пользователи.
Сейчас на официальной странице "Россграм" во "ВКонтакте" 74 тысячи подписчиков, а в мессенджере Telegram — 138 тысяч.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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