https://ria.ru/20220329/rossgram-1780627484.html

Разработчики "Россграма" представили интерфейс соцсети

Разработчики "Россграма" представили интерфейс соцсети - РИА Новости, 29.03.2022

Разработчики "Россграма" представили интерфейс соцсети

Разработчики социальной сети "Россграм" впервые представили ее интерфейс, опубликовав ролик в Telegram. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:37

2022-03-29T11:37

2022-03-29T12:16

общество

технологии

россия

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_0:0:4365:2455_1920x0_80_0_0_d7edab292a1fc4c24978de43968c55a4.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Разработчики социальной сети "Россграм" впервые представили ее интерфейс, опубликовав ролик в Telegram.Как заявляют создатели сервиса, он призван заменить заблокированный в России Intagram*.На видео, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости, один из разработчиков демонстрирует интерфейс приложения. Он листает ленту публикаций, ставит лайки и пишет комментарии. Помимо этого, показана возможность загружать фото и видео.По мнению директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, в создании "Россграма" применили недорогое базовое программное обеспечение."Они использовали готовый движок PixelPhoto, стоимость которого 69 долларов", — заявил РИА Новости Зыков.Пользователи также указывают на схожесть внешнего вида "Россграма" с заблокированным Instagram*. Кроме того, в комментариях к приложению в маркетплейсе Google Play отмечается, что при его открытии появляется интерфейс "розыгрыша денег", также пользователей просят переходить по подозрительным ссылкам. В App Store приложения вообще нет.Ранее в марте появилась информация о том, что маркетолог Александр Зобов со своим партнером Кириллом Филимоновым создают отечественную версию заблокированного Instagram*. Они заявляли, что в первое время соцсеть будет доступна для СМИ, спонсоров и инвесторов, затем доступ получат блогеры и, наконец, все остальные пользователи.Сейчас на официальной странице "Россграм" во "ВКонтакте" 74 тысячи подписчиков, а в мессенджере Telegram — 138 тысяч.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220328/rossgram-1780459565.html

https://ria.ru/20220328/sotsset-1780418374.html

https://ria.ru/20220328/instagram-1780424070.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, россия, instagram