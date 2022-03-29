https://ria.ru/20220329/rosatom-1780695646.html

Россия потребовала от Украины освободить задержанных сотрудников "Росатома"

Россия потребовала от Украины освободить задержанных сотрудников "Росатома" - РИА Новости, 29.03.2022

Россия потребовала от Украины освободить задержанных сотрудников "Росатома"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от Украины освобождения сотрудников "Росатома". РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:34

2022-03-29T15:34

2022-03-29T16:01

россия

украина

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ровенская аэс

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от Украины освобождения сотрудников "Росатома"."Вопиющая ситуация сложилась с четырьмя российскими сотрудниками дочернего предприятия "Росатома". Они доставили специальный груз на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами", - сказала она на брифинге, добавив, что больше месяца украинские представители их удерживают."Требуем от украинской стороны освобождения наших граждан и безопасного возращения в Россию", - отметила она. "Мы призываем МАГАТЭ оказать содействие в данном вопросе", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220325/video-1780163964.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, ровенская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова