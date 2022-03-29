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Россия потребовала от Украины освободить задержанных сотрудников "Росатома" - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/rosatom-1780695646.html
Россия потребовала от Украины освободить задержанных сотрудников "Росатома"
Россия потребовала от Украины освободить задержанных сотрудников "Росатома" - РИА Новости, 29.03.2022
Россия потребовала от Украины освободить задержанных сотрудников "Росатома"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от Украины освобождения сотрудников "Росатома". РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:34
2022-03-29T16:01
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ровенская аэс
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от Украины освобождения сотрудников "Росатома"."Вопиющая ситуация сложилась с четырьмя российскими сотрудниками дочернего предприятия "Росатома". Они доставили специальный груз на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами", - сказала она на брифинге, добавив, что больше месяца украинские представители их удерживают."Требуем от украинской стороны освобождения наших граждан и безопасного возращения в Россию", - отметила она. "Мы призываем МАГАТЭ оказать содействие в данном вопросе", - заключила Захарова.
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россия, украина, в мире, ровенская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
15:34 29.03.2022 (обновлено: 16:01 29.03.2022)
 
Россия потребовала от Украины освободить задержанных сотрудников "Росатома"

Россия потребовала от Украины освободить четверых задержанных сотрудников "Росатома"

© Фото : @rnppofficial/TelegramЧетвертый блок Ровенской АЭС, Украина
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Фото : @rnppofficial/Telegram
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от Украины освобождения сотрудников "Росатома".
"Вопиющая ситуация сложилась с четырьмя российскими сотрудниками дочернего предприятия "Росатома". Они доставили специальный груз на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами", - сказала она на брифинге, добавив, что больше месяца украинские представители их удерживают.
"Требуем от украинской стороны освобождения наших граждан и безопасного возращения в Россию", - отметила она. "Мы призываем МАГАТЭ оказать содействие в данном вопросе", - заключила Захарова.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 20:00
"Росатом" назвал видео с антироссийскими заявлениями сотрудников монтажом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреРовенская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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