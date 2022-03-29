https://ria.ru/20220329/romanrv-1780503908.html

Биография Бориса Романова

Биография Бориса Романова - РИА Новости, 29.03.2022

Биография Бориса Романова

Народный артист России Борис Леонидович Романов родился 29 марта 1942 года в селе Любим Ярославской области. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T02:08

2022-03-29T02:08

2022-03-29T02:08

справки

россия

театр

культура

вика цыганова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780496868_0:117:2889:1743_1920x0_80_0_0_f215e7bb0ec4a8e2c3c4b5ccfb455631.jpg

Народный артист России Борис Леонидович Романов родился 29 марта 1942 года в селе Любим Ярославской области. С 1959 по 1961 годы учился в театральной студии при Саратовском драматическом театре имени К. Маркса (ныне Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова), на профессиональную сцену которого начал выходить с 17 лет.В 1966 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Софьи Пилявской и Александра Карева). В 1966-1982 годах – актер Московского театра драмы имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский).В 1982-1985 годах работал в Московском Театре на Таганке (в составе группы режиссера Анатолия Васильева).С 1991 года – актер Московского театра "Эрмитаж". Был занят в спектаклях "Скверный анекдот" по Федору Достоевскому, "Парижская жизнь" Жака Оффенбаха, "Женитьба Н. В. Гоголя" по Николаю Гоголю, "Живой труп" по пьесе Льва Толстого, "Моя старшая сестра" Александра Володина и других.В настоящее время играет в постановках театра "Дон Кихот" (Дон Кихот), "Меня нет дома" (Отец), "Зойкина квартира" (Павел Федорович Обольянинов), "Моя старшая сестра" (Председатель приемной комиссии), "Кураж" (Полковой священник), "Цари" (Храповицкий) режиссера Михаила Левитина.В 1965 году дебютировал в кино в эпизоде фильма "Игра без правил". Снимался в картинах "Агония" (1975), "Парад планет" (1984), "Авария – дочь мента" (1989), "Униженные и оскорбленные" (1990), " Крестоносец" (1995), "Марш Турецкого (2000-2002), "Небо и земля" (2003), "Доктор Живаго" (2005), "Любовь-морковь" (2006), "Срочно в номер" (2007), "Знахарь" (2008), "Обитаемый остров" (2009), "Куприн" (2013), "Бесы" (2014), "Семейный альбом" (2015), "Ланцет" (2018), "Бомба" (2020), "Горюнов-2" (2020), "Старушки в снегах" (2021) и многих других. На телевидении одной из самых заметных работ Бориса Романова стала роль Смерти в видеоклипе певицы Вики Цыгановой "Любовь и Смерть" (1994).Всего в творческой биографии актера без малого сто работ в кино и на телевидении.Народный артист России (2004). Материал подготовлен на основе информации открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, театр, культура, вика цыганова