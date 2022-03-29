https://ria.ru/20220329/romanrv-1780503908.html
Биография Бориса Романова
Биография Бориса Романова - РИА Новости, 29.03.2022
Биография Бориса Романова
Народный артист России Борис Леонидович Романов родился 29 марта 1942 года в селе Любим Ярославской области. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T02:08
2022-03-29T02:08
2022-03-29T02:08
справки
россия
театр
культура
вика цыганова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780496868_0:117:2889:1743_1920x0_80_0_0_f215e7bb0ec4a8e2c3c4b5ccfb455631.jpg
Народный артист России Борис Леонидович Романов родился 29 марта 1942 года в селе Любим Ярославской области. С 1959 по 1961 годы учился в театральной студии при Саратовском драматическом театре имени К. Маркса (ныне Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова), на профессиональную сцену которого начал выходить с 17 лет.В 1966 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Софьи Пилявской и Александра Карева). В 1966-1982 годах – актер Московского театра драмы имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский).В 1982-1985 годах работал в Московском Театре на Таганке (в составе группы режиссера Анатолия Васильева).С 1991 года – актер Московского театра "Эрмитаж". Был занят в спектаклях "Скверный анекдот" по Федору Достоевскому, "Парижская жизнь" Жака Оффенбаха, "Женитьба Н. В. Гоголя" по Николаю Гоголю, "Живой труп" по пьесе Льва Толстого, "Моя старшая сестра" Александра Володина и других.В настоящее время играет в постановках театра "Дон Кихот" (Дон Кихот), "Меня нет дома" (Отец), "Зойкина квартира" (Павел Федорович Обольянинов), "Моя старшая сестра" (Председатель приемной комиссии), "Кураж" (Полковой священник), "Цари" (Храповицкий) режиссера Михаила Левитина.В 1965 году дебютировал в кино в эпизоде фильма "Игра без правил". Снимался в картинах "Агония" (1975), "Парад планет" (1984), "Авария – дочь мента" (1989), "Униженные и оскорбленные" (1990), " Крестоносец" (1995), "Марш Турецкого (2000-2002), "Небо и земля" (2003), "Доктор Живаго" (2005), "Любовь-морковь" (2006), "Срочно в номер" (2007), "Знахарь" (2008), "Обитаемый остров" (2009), "Куприн" (2013), "Бесы" (2014), "Семейный альбом" (2015), "Ланцет" (2018), "Бомба" (2020), "Горюнов-2" (2020), "Старушки в снегах" (2021) и многих других. На телевидении одной из самых заметных работ Бориса Романова стала роль Смерти в видеоклипе певицы Вики Цыгановой "Любовь и Смерть" (1994).Всего в творческой биографии актера без малого сто работ в кино и на телевидении.Народный артист России (2004). Материал подготовлен на основе информации открытых источников
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780496868_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_e8913263776c60b35968da7f61ad2abb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, театр, культура, вика цыганова
Народный артист России Борис Леонидович Романов родился
29 марта 1942 года в селе Любим Ярославской области.
С 1959 по 1961 годы учился в театральной студии при Саратовском драматическом театре имени К. Маркса (ныне Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова), на профессиональную сцену которого начал выходить с 17 лет.
В 1966 году
окончил Школу-студию МХАТ (курс Софьи Пилявской и Александра Карева).
В 1966-1982 годах – актер Московского театра драмы имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский).
В 1982-1985 годах работал в Московском Театре на Таганке (в составе группы режиссера Анатолия Васильева).
С 1991 года – актер Московского театра "Эрмитаж". Был занят в спектаклях "Скверный анекдот" по Федору Достоевскому, "Парижская жизнь" Жака Оффенбаха, "Женитьба Н. В. Гоголя" по Николаю Гоголю, "Живой труп" по пьесе Льва Толстого, "Моя старшая сестра" Александра Володина и других.
В настоящее время играет в постановках театра
"Дон Кихот" (Дон Кихот), "Меня нет дома" (Отец), "Зойкина квартира" (Павел Федорович Обольянинов), "Моя старшая сестра" (Председатель приемной комиссии), "Кураж" (Полковой священник), "Цари" (Храповицкий) режиссера Михаила Левитина.
В 1965 году
дебютировал в кино в эпизоде фильма "Игра без правил". Снимался в картинах "Агония" (1975), "Парад планет" (1984), "Авария – дочь мента" (1989), "Униженные и оскорбленные" (1990), " Крестоносец" (1995), "Марш Турецкого (2000-2002), "Небо и земля" (2003), "Доктор Живаго" (2005), "Любовь-морковь" (2006), "Срочно в номер" (2007), "Знахарь" (2008), "Обитаемый остров" (2009), "Куприн" (2013), "Бесы" (2014), "Семейный альбом" (2015), "Ланцет" (2018), "Бомба" (2020), "Горюнов-2" (2020), "Старушки в снегах" (2021) и многих других.
На телевидении одной из самых заметных работ Бориса Романова стала роль Смерти в видеоклипе певицы Вики Цыгановой "Любовь и Смерть" (1994).
Всего в творческой биографии актера без малого сто работ в кино и на телевидении.
Народный артист России (2004
).
Материал подготовлен на основе информации открытых источников