https://ria.ru/20220329/reys-1780678719.html

Гонконгская авиакомпания собирается выполнить самый длинный рейс в мире

Гонконгская авиакомпания собирается выполнить самый длинный рейс в мире - РИА Новости, 29.03.2022

Гонконгская авиакомпания собирается выполнить самый длинный рейс в мире

Авиакомпания Cathay Pacific начнет выполнять самые длинные в мире беспосадочные рейсы из Нью-Йорка в Гонконг в обход российского неба, пассажирам придется... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:04

2022-03-29T17:04

2022-03-29T17:05

туризм

россия

арктика

центральная азия

cathay pacific

singapore airlines

airbus a350

великобритания

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Авиакомпания Cathay Pacific начнет выполнять самые длинные в мире беспосадочные рейсы из Нью-Йорка в Гонконг в обход российского неба, пассажирам придется провести в воздухе около 17 часов, сообщает Bloomberg.Перевозчик был вынужден изменить маршрут из-за конфликта на Украине, поясняют в агентстве. Если раньше путь Cathay Pacific пролегал над Арктикой и Россией, то теперь лайнеры будут летать через Атлантический океан, Великобританию, Южную Европу и Центральную Азию.Общее расстояние составит более 16 тысяч километров. Маршрут станет самым протяженным в мире и побьет предыдущий рекорд, установленный авиакомпанией Singapore Airlines во время беспосадочного перелета из Сингапура в Нью-Йорк (чуть более 15 тысяч километров).Уточняется, что перевозки будут выполняться на дальнемагистральных лайнерах Airbus SE A350-1000, вмещающих до 550 пассажиров.

https://ria.ru/20220329/pilot-1774012987.html

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центральная азия

великобритания

атлантический океан

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, арктика, центральная азия, cathay pacific, singapore airlines, airbus a350, великобритания, атлантический океан, европа, азия, гонконг, нью-йорк, новости - туризм, туризм, пассажиры, рекорды