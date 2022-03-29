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Гонконгская авиакомпания собирается выполнить самый длинный рейс в мире - РИА Новости, 29.03.2022
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Туризм
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Гонконгская авиакомпания собирается выполнить самый длинный рейс в мире
Гонконгская авиакомпания собирается выполнить самый длинный рейс в мире - РИА Новости, 29.03.2022
Гонконгская авиакомпания собирается выполнить самый длинный рейс в мире
Авиакомпания Cathay Pacific начнет выполнять самые длинные в мире беспосадочные рейсы из Нью-Йорка в Гонконг в обход российского неба, пассажирам придется... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:04
2022-03-29T17:05
туризм
россия
арктика
центральная азия
cathay pacific
singapore airlines
airbus a350
великобритания
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Авиакомпания Cathay Pacific начнет выполнять самые длинные в мире беспосадочные рейсы из Нью-Йорка в Гонконг в обход российского неба, пассажирам придется провести в воздухе около 17 часов, сообщает Bloomberg.Перевозчик был вынужден изменить маршрут из-за конфликта на Украине, поясняют в агентстве. Если раньше путь Cathay Pacific пролегал над Арктикой и Россией, то теперь лайнеры будут летать через Атлантический океан, Великобританию, Южную Европу и Центральную Азию.Общее расстояние составит более 16 тысяч километров. Маршрут станет самым протяженным в мире и побьет предыдущий рекорд, установленный авиакомпанией Singapore Airlines во время беспосадочного перелета из Сингапура в Нью-Йорк (чуть более 15 тысяч километров).Уточняется, что перевозки будут выполняться на дальнемагистральных лайнерах Airbus SE A350-1000, вмещающих до 550 пассажиров.
https://ria.ru/20220329/pilot-1774012987.html
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россия, арктика, центральная азия, cathay pacific, singapore airlines, airbus a350, великобритания, атлантический океан, европа, азия, гонконг, нью-йорк, новости - туризм, туризм, пассажиры, рекорды
17:04 29.03.2022 (обновлено: 17:05 29.03.2022)
 
Гонконгская авиакомпания собирается выполнить самый длинный рейс в мире

Cathay Pacific планирует самый длинный беспосадочный рейс в мире в облет России

© РИА Новости / Григорий ОвдиенкоСамолет авиакомпании Cathay Pacific Airways
Самолет авиакомпании Cathay Pacific Airways - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Григорий Овдиенко
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Авиакомпания Cathay Pacific начнет выполнять самые длинные в мире беспосадочные рейсы из Нью-Йорка в Гонконг в обход российского неба, пассажирам придется провести в воздухе около 17 часов, сообщает Bloomberg.
Перевозчик был вынужден изменить маршрут из-за конфликта на Украине, поясняют в агентстве. Если раньше путь Cathay Pacific пролегал над Арктикой и Россией, то теперь лайнеры будут летать через Атлантический океан, Великобританию, Южную Европу и Центральную Азию.
Общее расстояние составит более 16 тысяч километров. Маршрут станет самым протяженным в мире и побьет предыдущий рекорд, установленный авиакомпанией Singapore Airlines во время беспосадочного перелета из Сингапура в Нью-Йорк (чуть более 15 тысяч километров).
Уточняется, что перевозки будут выполняться на дальнемагистральных лайнерах Airbus SE A350-1000, вмещающих до 550 пассажиров.
Денис Окань самолет - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
08:00Туризм
"Летать безопаснее, чем ехать до аэропорта"
 
ТуризмРоссияАрктикаЦентральная АзияCathay PacificSingapore AirlinesAirbus A350ВеликобританияАтлантический океанЕвропаАзияГонконгНью-ЙоркНовости - ТуризмТуризмпассажирыРекорды
 
 
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