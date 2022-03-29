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Итоги расследования по биолабораториям США направят руководству России - РИА Новости, 29.03.2022
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Итоги расследования по биолабораториям США направят руководству России
Итоги расследования по биолабораториям США направят руководству России - РИА Новости, 29.03.2022
Итоги расследования по биолабораториям США направят руководству России
Итоги расследования парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине, в соответствии с законом, направят президенту РФ, правительству, разместят в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:01
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совет федерации рф
госдума рф
россия
константин косачев
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Итоги расследования парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине, в соответствии с законом, направят президенту РФ, правительству, разместят в интернете, сообщил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев."Пока преждевременно говорить о сроках и о выводах. Работа только начинается. Но все коллеги хорошо понимают важность парламентской миссии и настроены на интенсивную и результативную работу", - сказал политик.Он напомнил, что в соответствии с законодательством "утвержденный палатами Федерального Собрания Российской Федерации итоговый доклад направляется палатой, последней принявшей решение о его утверждении, президенту Российской Федерации, в правительство, публикуется в установленном порядке, а также размещается в международной компьютерной сети "Интернет".
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совет федерации рф, госдума рф, россия, константин косачев
10:01 29.03.2022 (обновлено: 10:14 29.03.2022)
 
Итоги расследования по биолабораториям США направят руководству России

Госдума и Совфед направят итоги расследования по биолабораториям США руководству России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Итоги расследования парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине, в соответствии с законом, направят президенту РФ, правительству, разместят в интернете, сообщил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев.
"Пока преждевременно говорить о сроках и о выводах. Работа только начинается. Но все коллеги хорошо понимают важность парламентской миссии и настроены на интенсивную и результативную работу", - сказал политик.
Он напомнил, что в соответствии с законодательством "утвержденный палатами Федерального Собрания Российской Федерации итоговый доклад направляется палатой, последней принявшей решение о его утверждении, президенту Российской Федерации, в правительство, публикуется в установленном порядке, а также размещается в международной компьютерной сети "Интернет".
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 15:56
Патрушев: биологическая программа США продолжает традиции Третьего рейха
 
Совет Федерации РФГосдума РФРоссияКонстантин Косачев
 
 
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