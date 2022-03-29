https://ria.ru/20220329/rassledovanie-1780606030.html
Итоги расследования по биолабораториям США направят руководству России
Итоги расследования по биолабораториям США направят руководству России - РИА Новости, 29.03.2022
Итоги расследования по биолабораториям США направят руководству России
Итоги расследования парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине, в соответствии с законом, направят президенту РФ, правительству, разместят в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:01
2022-03-29T10:01
2022-03-29T10:14
совет федерации рф
госдума рф
россия
константин косачев
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Итоги расследования парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине, в соответствии с законом, направят президенту РФ, правительству, разместят в интернете, сообщил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев."Пока преждевременно говорить о сроках и о выводах. Работа только начинается. Но все коллеги хорошо понимают важность парламентской миссии и настроены на интенсивную и результативную работу", - сказал политик.Он напомнил, что в соответствии с законодательством "утвержденный палатами Федерального Собрания Российской Федерации итоговый доклад направляется палатой, последней принявшей решение о его утверждении, президенту Российской Федерации, в правительство, публикуется в установленном порядке, а также размещается в международной компьютерной сети "Интернет".
https://ria.ru/20220328/programma-1780496122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, госдума рф, россия, константин косачев
10:01 29.03.2022 (обновлено: 10:14 29.03.2022)
Итоги расследования по биолабораториям США направят руководству России
Госдума и Совфед направят итоги расследования по биолабораториям США руководству России