https://ria.ru/20220329/rassledovanie-1780606030.html

Итоги расследования по биолабораториям США направят руководству России

Итоги расследования по биолабораториям США направят руководству России - РИА Новости, 29.03.2022

Итоги расследования по биолабораториям США направят руководству России

Итоги расследования парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине, в соответствии с законом, направят президенту РФ, правительству, разместят в... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:01

2022-03-29T10:01

2022-03-29T10:14

совет федерации рф

госдума рф

россия

константин косачев

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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Итоги расследования парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине, в соответствии с законом, направят президенту РФ, правительству, разместят в интернете, сообщил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев."Пока преждевременно говорить о сроках и о выводах. Работа только начинается. Но все коллеги хорошо понимают важность парламентской миссии и настроены на интенсивную и результативную работу", - сказал политик.Он напомнил, что в соответствии с законодательством "утвержденный палатами Федерального Собрания Российской Федерации итоговый доклад направляется палатой, последней принявшей решение о его утверждении, президенту Российской Федерации, в правительство, публикуется в установленном порядке, а также размещается в международной компьютерной сети "Интернет".

https://ria.ru/20220328/programma-1780496122.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет федерации рф, госдума рф, россия, константин косачев