https://ria.ru/20220329/raneny-1780768987.html

При взрыве под Белгородом пострадали четыре сотрудника силовых структур

При взрыве под Белгородом пострадали четыре сотрудника силовых структур - РИА Новости, 30.03.2022

При взрыве под Белгородом пострадали четыре сотрудника силовых структур

Четверо сотрудников силовых структур пострадали при взрыве в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-29T22:21

2022-03-29T22:21

2022-03-30T05:45

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Четверо сотрудников силовых структур пострадали при взрыве в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительным данным, при взрывах в Белгородской области пострадали четверо сотрудников силовых структур", - сказал собеседник агентства.Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что взрыв произошел в районе села Красный Октябрь в Белгородской области.

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков