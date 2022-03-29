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При взрыве под Белгородом пострадали четыре сотрудника силовых структур
При взрыве под Белгородом пострадали четыре сотрудника силовых структур - РИА Новости, 30.03.2022
При взрыве под Белгородом пострадали четыре сотрудника силовых структур
Четверо сотрудников силовых структур пострадали при взрыве в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-29T22:21
2022-03-29T22:21
2022-03-30T05:45
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Четверо сотрудников силовых структур пострадали при взрыве в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительным данным, при взрывах в Белгородской области пострадали четверо сотрудников силовых структур", - сказал собеседник агентства.Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что взрыв произошел в районе села Красный Октябрь в Белгородской области.
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
22:21 29.03.2022 (обновлено: 05:45 30.03.2022)
При взрыве под Белгородом пострадали четыре сотрудника силовых структур
При взрыве в Белгородской области ранены четыре сотрудника силовых структур