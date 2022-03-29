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Корреспондент "Известий" получил ранение под Мариуполем

Корреспондент "Известий" получил ранение под Мариуполем - РИА Новости, 29.03.2022

Корреспондент "Известий" получил ранение под Мариуполем

Военного корреспондента "Известий" Родиона Северьянова ранили под Мариуполем, сообщил телеканал. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T18:36

2022-03-29T18:36

2022-03-29T20:01

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

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украина

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Военного корреспондента "Известий" Родиона Северьянова ранили под Мариуполем, сообщил телеканал."Военный корреспондент телеканала "Известия" Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем — снайперская пуля попала ему в ногу. Информация об этом поступила 29 марта", — говорится в заявлении. Позже пресс-служба канала уточнила, что состояние Северьянова стабильное. После ранения он продолжил выполнять журналистский долг, российские военные медики оказали ему помощь на месте. "Мы разбираемся в деталях произошедшего. Предпримем все усилия, чтобы оказать ему любую необходимую помощь", — приводят подробности "Известия".Корреспондент присылал репортажи из мест боевых действий и тыла, он находился в Донбассе практически с самого начала спецоперации России по защите жителей региона. Накануне репортер показал, как происходит передача гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Весь процесс сопровождается обстрелами со стороны украинских военных.Как передает из Мариуполя корреспондент РИА Новости, обстановка в городе остается напряженной. Остатки нацбатов и украинских войск удалось разрезать на две части, сейчас националисты укрываются на территории "Азовстали". Силы ДНР продолжают зачистку. По словам главы республики Дениса Пушилина, силовики рассчитывают взять город под контроль в ближайшие дни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

мариуполь

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр