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Корреспондент "Известий" получил ранение под Мариуполем - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/ranenie-1780741050.html
Корреспондент "Известий" получил ранение под Мариуполем
Корреспондент "Известий" получил ранение под Мариуполем - РИА Новости, 29.03.2022
Корреспондент "Известий" получил ранение под Мариуполем
Военного корреспондента "Известий" Родиона Северьянова ранили под Мариуполем, сообщил телеканал. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:36
2022-03-29T20:01
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Военного корреспондента "Известий" Родиона Северьянова ранили под Мариуполем, сообщил телеканал."Военный корреспондент телеканала "Известия" Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем — снайперская пуля попала ему в ногу. Информация об этом поступила 29 марта", — говорится в заявлении. Позже пресс-служба канала уточнила, что состояние Северьянова стабильное. После ранения он продолжил выполнять журналистский долг, российские военные медики оказали ему помощь на месте. "Мы разбираемся в деталях произошедшего. Предпримем все усилия, чтобы оказать ему любую необходимую помощь", — приводят подробности "Известия".Корреспондент присылал репортажи из мест боевых действий и тыла, он находился в Донбассе практически с самого начала спецоперации России по защите жителей региона. Накануне репортер показал, как происходит передача гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Весь процесс сопровождается обстрелами со стороны украинских военных.Как передает из Мариуполя корреспондент РИА Новости, обстановка в городе остается напряженной. Остатки нацбатов и украинских войск удалось разрезать на две части, сейчас националисты укрываются на территории "Азовстали". Силы ДНР продолжают зачистку. По словам главы республики Дениса Пушилина, силовики рассчитывают взять город под контроль в ближайшие дни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
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мариуполь, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
18:36 29.03.2022 (обновлено: 20:01 29.03.2022)
 
Корреспондент "Известий" получил ранение под Мариуполем

Корреспондент "Известий" получил пулевое ранение в ногу под Мариуполем

© ИзвестияРодион Северьянов
Родион Северьянов
© Известия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Военного корреспондента "Известий" Родиона Северьянова ранили под Мариуполем, сообщил телеканал.
"Военный корреспондент телеканала "Известия" Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем — снайперская пуля попала ему в ногу. Информация об этом поступила 29 марта", — говорится в заявлении.
Позже пресс-служба канала уточнила, что состояние Северьянова стабильное. После ранения он продолжил выполнять журналистский долг, российские военные медики оказали ему помощь на месте. "Мы разбираемся в деталях произошедшего. Предпримем все усилия, чтобы оказать ему любую необходимую помощь", — приводят подробности "Известия".
Корреспондент присылал репортажи из мест боевых действий и тыла, он находился в Донбассе практически с самого начала спецоперации России по защите жителей региона. Накануне репортер показал, как происходит передача гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Весь процесс сопровождается обстрелами со стороны украинских военных.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы
Как передает из Мариуполя корреспондент РИА Новости, обстановка в городе остается напряженной. Остатки нацбатов и украинских войск удалось разрезать на две части, сейчас националисты укрываются на территории "Азовстали". Силы ДНР продолжают зачистку. По словам главы республики Дениса Пушилина, силовики рассчитывают взять город под контроль в ближайшие дни.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
Жизнь под обстрелами: что происходит в Мариуполе
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

Жительница с тележкой на одной из улиц Мариуполя
1 из 13

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В городе идут бои за освобождение.

Уничтоженный автомобиль во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
2 из 13

В городе идут бои за освобождение.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

Жители во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
3 из 13

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Продолжается зачистка центральных районов.

Собор Покрова Божией Матери в Мариуполе
4 из 13

Продолжается зачистка центральных районов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

Кошка во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
5 из 13

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

Жители готовят пищу на одной из улиц Мариуполя
6 из 13

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

Мужчина с велосипедом во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
7 из 13

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
8 из 13

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

Женщина в одной из квартир разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
9 из 13

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

Автомобиль в воронке на улице Мариуполя
10 из 13

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

Разрушения в центре Мариуполя
11 из 13

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

Центральные районы Мариуполя
12 из 13

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

Жители города у разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
13 из 13

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 13

В городе идут бои за освобождение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 13

Продолжается зачистка центральных районов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 13

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 13

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 13

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 13

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 13

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
12 из 13

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
13 из 13

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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