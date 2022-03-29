https://ria.ru/20220329/raketa-1780667092.html
Китай запустил модифицированную ракету-носитель "Чанчжэн-6"
Китай запустил модифицированную ракету-носитель "Чанчжэн-6" - РИА Новости, 29.03.2022
Китай запустил модифицированную ракету-носитель "Чанчжэн-6"
Китайская модифицированная ракета-носитель "Чанчжэн-6" была успешно запущена с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны во вторник, передает... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:02
2022-03-29T14:02
2022-03-29T14:02
наука
китай
космос - риа наука
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ПЕКИН, 29 мар – РИА Новости. Китайская модифицированная ракета-носитель "Чанчжэн-6" была успешно запущена с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны во вторник, передает Центральное телевидение Китая."29 марта 2022 года в 17.50 (12.50 мск) по пекинскому времени Китай совершил успешный запуск модифицированной ракеты-носителя "Чанчжэн-6" с космодрома Тайюань", - говорится в сообщении.Ракета успешно вывела на заданную орбиту два спутника, предназначенные для мониторинга и учета национальных земельных ресурсов, а также для исследований космической среды.Отмечается, что это экологически чистая ракета-носитель нового поколения. Она предназначена для вывода спутников на гелиосинхронную орбиту.Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" это был уже 412 пуск.
https://ria.ru/20220325/raketa-1779968136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, космос - риа наука
Китай запустил модифицированную ракету-носитель "Чанчжэн-6"
Китай успешно запустил модифицированную ракету-носитель "Чанчжэн-6"