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Китай запустил модифицированную ракету-носитель "Чанчжэн-6" - РИА Новости, 29.03.2022
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Наука
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Китай запустил модифицированную ракету-носитель "Чанчжэн-6"
Китай запустил модифицированную ракету-носитель "Чанчжэн-6" - РИА Новости, 29.03.2022
Китай запустил модифицированную ракету-носитель "Чанчжэн-6"
Китайская модифицированная ракета-носитель "Чанчжэн-6" была успешно запущена с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны во вторник, передает... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:02
2022-03-29T14:02
наука
китай
космос - риа наука
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ПЕКИН, 29 мар – РИА Новости. Китайская модифицированная ракета-носитель "Чанчжэн-6" была успешно запущена с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны во вторник, передает Центральное телевидение Китая."29 марта 2022 года в 17.50 (12.50 мск) по пекинскому времени Китай совершил успешный запуск модифицированной ракеты-носителя "Чанчжэн-6" с космодрома Тайюань", - говорится в сообщении.Ракета успешно вывела на заданную орбиту два спутника, предназначенные для мониторинга и учета национальных земельных ресурсов, а также для исследований космической среды.Отмечается, что это экологически чистая ракета-носитель нового поколения. Она предназначена для вывода спутников на гелиосинхронную орбиту.Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" это был уже 412 пуск.
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китай, космос - риа наука
14:02 29.03.2022
 
Китай запустил модифицированную ракету-носитель "Чанчжэн-6"

Китай успешно запустил модифицированную ракету-носитель "Чанчжэн-6"

© Фото : China National Space AdministrationЗапуск ракеты с космодрома Тайюань в Китае
Запуск ракеты с космодрома Тайюань в Китае - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Фото : China National Space Administration
Запуск ракеты с космодрома Тайюань в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 мар – РИА Новости. Китайская модифицированная ракета-носитель "Чанчжэн-6" была успешно запущена с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны во вторник, передает Центральное телевидение Китая.
"29 марта 2022 года в 17.50 (12.50 мск) по пекинскому времени Китай совершил успешный запуск модифицированной ракеты-носителя "Чанчжэн-6" с космодрома Тайюань", - говорится в сообщении.
Ракета успешно вывела на заданную орбиту два спутника, предназначенные для мониторинга и учета национальных земельных ресурсов, а также для исследований космической среды.
Отмечается, что это экологически чистая ракета-носитель нового поколения. Она предназначена для вывода спутников на гелиосинхронную орбиту.
Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" это был уже 412 пуск.
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР. 24 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 00:33
КНДР подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты
 
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