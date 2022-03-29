https://ria.ru/20220329/raketa-1780667092.html

Китай запустил модифицированную ракету-носитель "Чанчжэн-6"

Китай запустил модифицированную ракету-носитель "Чанчжэн-6" - РИА Новости, 29.03.2022

Китай запустил модифицированную ракету-носитель "Чанчжэн-6"

Китайская модифицированная ракета-носитель "Чанчжэн-6" была успешно запущена с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны во вторник, передает... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:02

2022-03-29T14:02

2022-03-29T14:02

наука

китай

космос - риа наука

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ПЕКИН, 29 мар – РИА Новости. Китайская модифицированная ракета-носитель "Чанчжэн-6" была успешно запущена с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны во вторник, передает Центральное телевидение Китая."29 марта 2022 года в 17.50 (12.50 мск) по пекинскому времени Китай совершил успешный запуск модифицированной ракеты-носителя "Чанчжэн-6" с космодрома Тайюань", - говорится в сообщении.Ракета успешно вывела на заданную орбиту два спутника, предназначенные для мониторинга и учета национальных земельных ресурсов, а также для исследований космической среды.Отмечается, что это экологически чистая ракета-носитель нового поколения. Она предназначена для вывода спутников на гелиосинхронную орбиту.Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" это был уже 412 пуск.

https://ria.ru/20220325/raketa-1779968136.html

китай

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, космос - риа наука