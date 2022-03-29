https://ria.ru/20220329/rak-1780773033.html

Назван безобидный симптом редкой формы рака

Назван безобидный симптом редкой формы рака - РИА Новости, 29.03.2022

Назван безобидный симптом редкой формы рака

Зудящее веко может быть симптомом редкой формы рака — опухоли глаза, пишет газета Express. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T23:25

2022-03-29T23:25

2022-03-29T23:26

общество

здоровье

рак

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Зудящее веко может быть симптомом редкой формы рака — опухоли глаза, пишет газета Express.По словам специалистов, меланома возникает из-за аномального роста клеток. При этом некоторые части глаза более подвержены этому заболеванию, чем другие. Медики зафиксировали случай, когда у 47-летней женщины сильно чесалось веко. Через две недели она посетила больницу, где после обследования и биопсии у нее выявили рак органа зрения.Как уточняют исследователи, меланома этой части тела — довольно редкий недуг.Среди других симптомов болезни — вспышки света, волнистые линии перед глазами, нечеткость зрения или его потеря, темное пятно в глазу, которое увеличивается. У пациента может быть припухлость на веке, а само это место болеть.Хотя симптомы не обязательно свидетельствуют об онкологическом заболевании, рекомендуется посетить врача для обследования.

https://ria.ru/20220323/legkie-1779550317.html

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, здоровье, рак