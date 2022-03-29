https://ria.ru/20220329/rak-1780773033.html
Назван безобидный симптом редкой формы рака
Назван безобидный симптом редкой формы рака - РИА Новости, 29.03.2022
Назван безобидный симптом редкой формы рака
Зудящее веко может быть симптомом редкой формы рака — опухоли глаза, пишет газета Express. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T23:25
2022-03-29T23:25
2022-03-29T23:26
общество
здоровье
рак
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Зудящее веко может быть симптомом редкой формы рака — опухоли глаза, пишет газета Express.По словам специалистов, меланома возникает из-за аномального роста клеток. При этом некоторые части глаза более подвержены этому заболеванию, чем другие. Медики зафиксировали случай, когда у 47-летней женщины сильно чесалось веко. Через две недели она посетила больницу, где после обследования и биопсии у нее выявили рак органа зрения.Как уточняют исследователи, меланома этой части тела — довольно редкий недуг.Среди других симптомов болезни — вспышки света, волнистые линии перед глазами, нечеткость зрения или его потеря, темное пятно в глазу, которое увеличивается. У пациента может быть припухлость на веке, а само это место болеть.Хотя симптомы не обязательно свидетельствуют об онкологическом заболевании, рекомендуется посетить врача для обследования.
https://ria.ru/20220323/legkie-1779550317.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, рак
23:25 29.03.2022 (обновлено: 23:26 29.03.2022)
Назван безобидный симптом редкой формы рака
Express: зуд века может быть симптомом рака глаза
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Зудящее веко может быть симптомом редкой формы рака — опухоли глаза, пишет
газета Express.
По словам специалистов, меланома возникает из-за аномального роста клеток. При этом некоторые части глаза более подвержены этому заболеванию, чем другие. Медики зафиксировали случай, когда у 47-летней женщины сильно чесалось веко. Через две недели она посетила больницу, где после обследования и биопсии у нее выявили рак
органа зрения.
Как уточняют исследователи, меланома этой части тела — довольно редкий недуг.
Среди других симптомов болезни — вспышки света, волнистые линии перед глазами, нечеткость зрения или его потеря, темное пятно в глазу, которое увеличивается. У пациента может быть припухлость на веке, а само это место болеть.
Хотя симптомы не обязательно свидетельствуют об онкологическом заболевании, рекомендуется посетить врача для обследования.