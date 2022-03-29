15:56 29.03.2022 (обновлено: 17:02 29.03.2022)
Спецназ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине
Генерал Шаманов сообщил о захвате причастных к пыткам российских военнопленных на Украине
© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР в Левобережном районе Мариуполя
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бойцы спецназа захватили украинских националистов, причастных к пыткам пленных российских военнослужащих, сообщил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов на круглом столе "Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке".
По его словам, те, кто измывались над пленными, недолго радовались.
"Через трое суток наш спецназ этих подонков захватил", — сказал он, уточнив, что речь идет о радикалах из фанатской группировки харьковского футбольного клуба "Металлист".
Видеозапись, на которой украинские националисты жестоко обращаются с пленными россиянами, появилась в интернете на днях и вызвала большой общественный резонанс. В частности, на кадрах видно, что военнослужащим прострелили ноги и оставили их без медицинской помощи. Сообщается, что это происходило на одной из баз националистов под Харьковом.
Минобороны заявило, что все причастные к пыткам военнопленных понесут суровую ответственность. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего и собрать доказательства. Расследовать инцидент призвали и в ООН.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".