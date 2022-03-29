https://ria.ru/20220329/pytki-1780702545.html

Спецназ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине

Спецназ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине - РИА Новости, 29.03.2022

Спецназ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине

Бойцы спецназа захватили украинских националистов, причастных к пыткам пленных российских военнослужащих, сообщил зампред комитета Госдумы по развитию... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:56

2022-03-29T15:56

2022-03-29T17:02

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бойцы спецназа захватили украинских националистов, причастных к пыткам пленных российских военнослужащих, сообщил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов на круглом столе "Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке".По его словам, те, кто измывались над пленными, недолго радовались."Через трое суток наш спецназ этих подонков захватил", — сказал он, уточнив, что речь идет о радикалах из фанатской группировки харьковского футбольного клуба "Металлист".Видеозапись, на которой украинские националисты жестоко обращаются с пленными россиянами, появилась в интернете на днях и вызвала большой общественный резонанс. В частности, на кадрах видно, что военнослужащим прострелили ноги и оставили их без медицинской помощи. Сообщается, что это происходило на одной из баз националистов под Харьковом.Минобороны заявило, что все причастные к пыткам военнопленных понесут суровую ответственность. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего и собрать доказательства. Расследовать инцидент призвали и в ООН.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/keosayan-1780409990.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр