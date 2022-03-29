Рейтинг@Mail.ru
Спецназ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/pytki-1780702545.html
Спецназ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине
Спецназ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
Спецназ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине
Бойцы спецназа захватили украинских националистов, причастных к пыткам пленных российских военнослужащих, сообщил зампред комитета Госдумы по развитию... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:56
2022-03-29T17:02
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780641760_0:122:2999:1809_1920x0_80_0_0_d67b410078ad9b024f75ca9ffe81b26c.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бойцы спецназа захватили украинских националистов, причастных к пыткам пленных российских военнослужащих, сообщил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов на круглом столе "Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке".По его словам, те, кто измывались над пленными, недолго радовались."Через трое суток наш спецназ этих подонков захватил", — сказал он, уточнив, что речь идет о радикалах из фанатской группировки харьковского футбольного клуба "Металлист".Видеозапись, на которой украинские националисты жестоко обращаются с пленными россиянами, появилась в интернете на днях и вызвала большой общественный резонанс. В частности, на кадрах видно, что военнослужащим прострелили ноги и оставили их без медицинской помощи. Сообщается, что это происходило на одной из баз националистов под Харьковом.Минобороны заявило, что все причастные к пыткам военнопленных понесут суровую ответственность. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего и собрать доказательства. Расследовать инцидент призвали и в ООН.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/keosayan-1780409990.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780641760_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_1fb2407614441c74d90bf11d8c0cc7a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр
15:56 29.03.2022 (обновлено: 17:02 29.03.2022)
 
Спецназ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине

Генерал Шаманов сообщил о захвате причастных к пыткам российских военнопленных на Украине

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР в Левобережном районе Мариуполя
Военнослужащий ДНР в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бойцы спецназа захватили украинских националистов, причастных к пыткам пленных российских военнослужащих, сообщил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов на круглом столе "Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке".
По его словам, те, кто измывались над пленными, недолго радовались.
"Через трое суток наш спецназ этих подонков захватил", — сказал он, уточнив, что речь идет о радикалах из фанатской группировки харьковского футбольного клуба "Металлист".
Видеозапись, на которой украинские националисты жестоко обращаются с пленными россиянами, появилась в интернете на днях и вызвала большой общественный резонанс. В частности, на кадрах видно, что военнослужащим прострелили ноги и оставили их без медицинской помощи. Сообщается, что это происходило на одной из баз националистов под Харьковом.
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
"Лучше туда не попадать": как обходятся с пленными на Украине
Минобороны заявило, что все причастные к пыткам военнопленных понесут суровую ответственность. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего и собрать доказательства. Расследовать инцидент призвали и в ООН.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 10:35Сказано в эфире
Кеосаян о пытках на Украине: шок – слишком интеллигентное слово, я в ауте
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала