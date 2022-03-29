https://ria.ru/20220329/pytki-1780680722.html

В Минобороны призвали Украину исключить пытки российских пленных

В Минобороны призвали Украину исключить пытки российских пленных - РИА Новости, 29.03.2022

В Минобороны призвали Украину исключить пытки российских пленных

Россия призывает Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными и исключить пытки, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:47

2022-03-29T14:47

2022-03-29T14:58

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

в мире

ситуация в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

александр фомин

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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Россия призывает Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными и исключить пытки, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин."Хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными. Мы призываем к тому, чтобы исключить вообще практику пыток применяемых к российским военнопленным и призываем к тому, чтобы украинская сторона приняла исчерпывающие меры к тому, чтобы исключить эту практику", - сказал Фомин журналистам по итогам переговоров России и Украины.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780548410.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), александр фомин