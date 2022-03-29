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В Минобороны призвали Украину исключить пытки российских пленных - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/pytki-1780680722.html
В Минобороны призвали Украину исключить пытки российских пленных
В Минобороны призвали Украину исключить пытки российских пленных - РИА Новости, 29.03.2022
В Минобороны призвали Украину исключить пытки российских пленных
Россия призывает Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными и исключить пытки, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:47
2022-03-29T14:58
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр фомин
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Россия призывает Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными и исключить пытки, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин."Хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными. Мы призываем к тому, чтобы исключить вообще практику пыток применяемых к российским военнопленным и призываем к тому, чтобы украинская сторона приняла исчерпывающие меры к тому, чтобы исключить эту практику", - сказал Фомин журналистам по итогам переговоров России и Украины.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780548410.html
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россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), александр фомин
14:47 29.03.2022 (обновлено: 14:58 29.03.2022)
 
В Минобороны призвали Украину исключить пытки российских пленных

Замминистра обороны Фомин призвал Украину исключить пытки российских пленных

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Россия призывает Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными и исключить пытки, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"Хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными. Мы призываем к тому, чтобы исключить вообще практику пыток применяемых к российским военнопленным и призываем к тому, чтобы украинская сторона приняла исчерпывающие меры к тому, чтобы исключить эту практику", - сказал Фомин журналистам по итогам переговоров России и Украины.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр Фомин
 
 
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