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В Минобороны призвали Украину исключить пытки российских пленных
В Минобороны призвали Украину исключить пытки российских пленных - РИА Новости, 29.03.2022
В Минобороны призвали Украину исключить пытки российских пленных
Россия призывает Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными и исключить пытки, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:47
2022-03-29T14:47
2022-03-29T14:58
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр фомин
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Россия призывает Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными и исключить пытки, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин."Хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными. Мы призываем к тому, чтобы исключить вообще практику пыток применяемых к российским военнопленным и призываем к тому, чтобы украинская сторона приняла исчерпывающие меры к тому, чтобы исключить эту практику", - сказал Фомин журналистам по итогам переговоров России и Украины.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780548410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), александр фомин
14:47 29.03.2022 (обновлено: 14:58 29.03.2022)
В Минобороны призвали Украину исключить пытки российских пленных
Замминистра обороны Фомин призвал Украину исключить пытки российских пленных