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Аксенов сообщил, что крымская система ПВО находится в полной готовности - РИА Новости, 29.03.2022
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Аксенов сообщил, что крымская система ПВО находится в полной готовности
Аксенов сообщил, что крымская система ПВО находится в полной готовности - РИА Новости, 29.03.2022
Аксенов сообщил, что крымская система ПВО находится в полной готовности
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что система противовоздушной обороны полуострова находится в полной боевой готовности, региону ничего не угрожает. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:04
2022-03-29T12:44
безопасность
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что система противовоздушной обороны полуострова находится в полной боевой готовности, региону ничего не угрожает."В Крыму все спокойно. Сил и средств более чем достаточно для решения всех вопросов, касающихся безопасности. Был сбит беспилотник над городом Севастополь. Системы ПВО находятся в полной боевой готовности. Крыму, крымчанам, севастопольцам на сегодня ничего абсолютно не угрожает", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев LIVE".По его словам, все попытки забрасывания в Крым диверсионных групп, осуществления провокаций с целью дестабилизации ситуации, будут пресечены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220329/aksenov-1780643692.html
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безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик)
12:04 29.03.2022 (обновлено: 12:44 29.03.2022)
 
Аксенов сообщил, что крымская система ПВО находится в полной готовности

Глава Крыма Аксенов сообщил, что система ПВО полуострова находится в полной готовности

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что система противовоздушной обороны полуострова находится в полной боевой готовности, региону ничего не угрожает.
"В Крыму все спокойно. Сил и средств более чем достаточно для решения всех вопросов, касающихся безопасности. Был сбит беспилотник над городом Севастополь. Системы ПВО находятся в полной боевой готовности. Крыму, крымчанам, севастопольцам на сегодня ничего абсолютно не угрожает", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев LIVE".
По его словам, все попытки забрасывания в Крым диверсионных групп, осуществления провокаций с целью дестабилизации ситуации, будут пресечены.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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