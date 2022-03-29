https://ria.ru/20220329/putin-1780650315.html
Путин встретится с гендиректором Фонда президентских грантов
Путин встретится с гендиректором Фонда президентских грантов - РИА Новости, 29.03.2022
Путин встретится с гендиректором Фонда президентских грантов
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с гендиректором Фонда президентский грантов Ильей Чукалиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:54
2022-03-29T12:54
2022-03-29T12:54
политика
илья чукалин
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с гендиректором Фонда президентский грантов Ильей Чукалиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Встречи идут своим чередом у президента. В основном внутренняя работа... Будет беседа президента с Ильей Чукалиным - гендиректор Фонда президентский грантов", - сказал он.Он добавил, что на эти гранты ориентируются многие социально-ориентированные и другие организации.
https://ria.ru/20220329/razgovor-1780646871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, илья чукалин, владимир путин, дмитрий песков, россия
Путин встретится с гендиректором Фонда президентских грантов
Президент Путин встретится с гендиректором Фонда президентских грантов Чукалиным