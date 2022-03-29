https://ria.ru/20220329/putin-1780650315.html

Путин встретится с гендиректором Фонда президентских грантов

Путин встретится с гендиректором Фонда президентских грантов - РИА Новости, 29.03.2022

Путин встретится с гендиректором Фонда президентских грантов

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с гендиректором Фонда президентский грантов Ильей Чукалиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:54

2022-03-29T12:54

2022-03-29T12:54

политика

илья чукалин

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с гендиректором Фонда президентский грантов Ильей Чукалиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Встречи идут своим чередом у президента. В основном внутренняя работа... Будет беседа президента с Ильей Чукалиным - гендиректор Фонда президентский грантов", - сказал он.Он добавил, что на эти гранты ориентируются многие социально-ориентированные и другие организации.

https://ria.ru/20220329/razgovor-1780646871.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, илья чукалин, владимир путин, дмитрий песков, россия