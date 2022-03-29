https://ria.ru/20220329/pushilin-1780739773.html
Пушилин заявил об усилении процессов освобождения ДНР
Пушилин заявил об усилении процессов освобождения ДНР - РИА Новости, 29.03.2022
Пушилин заявил об усилении процессов освобождения ДНР
Процессы освобождения Донецкой народной республики усиливаются на всех направлениях, заявил во вторник на пресс-конференции глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:29
2022-03-29T18:29
2022-03-29T18:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Процессы освобождения Донецкой народной республики усиливаются на всех направлениях, заявил во вторник на пресс-конференции глава ДНР Денис Пушилин."Сейчас там, где я отвечаю - в ДНР - все процессы только усиливаются. По всем направлениям. И по освобождению в первую очередь. Двигаемся к победе", - сказал Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/dnr-1780735893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
18:29 29.03.2022 (обновлено: 18:30 29.03.2022)
Пушилин заявил об усилении процессов освобождения ДНР
Глава ДНР Пушилин: процессы освобождения республики усиливаются на всех направлениях