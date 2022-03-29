https://ria.ru/20220329/pushilin-1780739773.html

Пушилин заявил об усилении процессов освобождения ДНР

Пушилин заявил об усилении процессов освобождения ДНР - РИА Новости, 29.03.2022

Пушилин заявил об усилении процессов освобождения ДНР

Процессы освобождения Донецкой народной республики усиливаются на всех направлениях, заявил во вторник на пресс-конференции глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T18:29

2022-03-29T18:29

2022-03-29T18:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Процессы освобождения Донецкой народной республики усиливаются на всех направлениях, заявил во вторник на пресс-конференции глава ДНР Денис Пушилин."Сейчас там, где я отвечаю - в ДНР - все процессы только усиливаются. По всем направлениям. И по освобождению в первую очередь. Двигаемся к победе", - сказал Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/dnr-1780735893.html

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины