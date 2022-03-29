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ФНС приостановила выездные налоговые проверки IT-компаний

ФНС приостановила выездные налоговые проверки IT-компаний - РИА Новости, 29.03.2022

ФНС приостановила выездные налоговые проверки IT-компаний

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила выездные налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:43

2022-03-29T16:43

2022-03-29T17:19

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила выездные налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года, говорится в сообщении ведомства."ФНС России приостановила выездные (в том числе повторные) налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года. Исключение составляют только те проверки, которые назначены с согласия руководства вышестоящего налогового органа или ФНС России", - сказано в сообщении.ФНС отмечает, что такая мера принята в рамках господдержки IT-бизнеса в условиях экономических и финансовых ограничений, а также во исполнение указа президента и по поручению Минфина.

https://ria.ru/20220329/biznes-1780497292.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)