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ФНС приостановила выездные налоговые проверки IT-компаний - РИА Новости, 29.03.2022
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ФНС приостановила выездные налоговые проверки IT-компаний
ФНС приостановила выездные налоговые проверки IT-компаний - РИА Новости, 29.03.2022
ФНС приостановила выездные налоговые проверки IT-компаний
Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила выездные налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:43
2022-03-29T17:19
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила выездные налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года, говорится в сообщении ведомства."ФНС России приостановила выездные (в том числе повторные) налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года. Исключение составляют только те проверки, которые назначены с согласия руководства вышестоящего налогового органа или ФНС России", - сказано в сообщении.ФНС отмечает, что такая мера принята в рамках господдержки IT-бизнеса в условиях экономических и финансовых ограничений, а также во исполнение указа президента и по поручению Минфина.
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
16:43 29.03.2022 (обновлено: 17:19 29.03.2022)
 
ФНС приостановила выездные налоговые проверки IT-компаний

ФНС приостановила выездные налоговые проверки IT-компаний до 2025 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники инспекции Федеральной налоговой службы России
Сотрудники инспекции Федеральной налоговой службы России - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники инспекции Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила выездные налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года, говорится в сообщении ведомства.
"ФНС России приостановила выездные (в том числе повторные) налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года. Исключение составляют только те проверки, которые назначены с согласия руководства вышестоящего налогового органа или ФНС России", - сказано в сообщении.
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ФНС отмечает, что такая мера принята в рамках господдержки IT-бизнеса в условиях экономических и финансовых ограничений, а также во исполнение указа президента и по поручению Минфина.
 
ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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