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Проект об оплате артистам при простое планируют внести в ГД в апреле
Проект об оплате артистам при простое планируют внести в ГД в апреле - РИА Новости, 29.03.2022
Проект об оплате артистам при простое планируют внести в ГД в апреле
Законопроект о гарантированной оплате артистам во время вынужденного простоя планируется внести в Госдуму в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:11
2022-03-29T10:11
2022-03-29T10:11
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Законопроект о гарантированной оплате артистам во время вынужденного простоя планируется внести в Госдуму в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда России.В конце ноября Минтруд России опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект, которым уточнил право творческих работников СМИ, кино, театров и цирков на зарплату в случае вынужденного простоя. Как уточняет газета "Известия", творческим работникам установят гарантированный минимум оплаты труда за то время, когда они не задействованы в спектаклях или репетициях. Его будут рассчитывать исходя из должностного оклада и надбавок, но он точно не будет меньше МРОТ по региону."Законопроект внесен в правительство. Планируется внести его в Государственную Думу в апреле", - рассказали в Минтруде.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, общество, россия, госдума рф
Проект об оплате артистам при простое планируют внести в ГД в апреле
Минтруд: проект об оплате артистам при вынужденном простое планируют внести в ГД в апреле