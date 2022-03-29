https://ria.ru/20220329/prostoy-1780607754.html

Проект об оплате артистам при простое планируют внести в ГД в апреле

Проект об оплате артистам при простое планируют внести в ГД в апреле - РИА Новости, 29.03.2022

Проект об оплате артистам при простое планируют внести в ГД в апреле

Законопроект о гарантированной оплате артистам во время вынужденного простоя планируется внести в Госдуму в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:11

2022-03-29T10:11

2022-03-29T10:11

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Законопроект о гарантированной оплате артистам во время вынужденного простоя планируется внести в Госдуму в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда России.В конце ноября Минтруд России опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект, которым уточнил право творческих работников СМИ, кино, театров и цирков на зарплату в случае вынужденного простоя. Как уточняет газета "Известия", творческим работникам установят гарантированный минимум оплаты труда за то время, когда они не задействованы в спектаклях или репетициях. Его будут рассчитывать исходя из должностного оклада и надбавок, но он точно не будет меньше МРОТ по региону."Законопроект внесен в правительство. Планируется внести его в Государственную Думу в апреле", - рассказали в Минтруде.

https://ria.ru/20220325/rabotniki-1780009189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, общество, россия, госдума рф