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Проект об оплате артистам при простое планируют внести в ГД в апреле - РИА Новости, 29.03.2022
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Культура
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Проект об оплате артистам при простое планируют внести в ГД в апреле
Проект об оплате артистам при простое планируют внести в ГД в апреле - РИА Новости, 29.03.2022
Проект об оплате артистам при простое планируют внести в ГД в апреле
Законопроект о гарантированной оплате артистам во время вынужденного простоя планируется внести в Госдуму в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:11
2022-03-29T10:11
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госдума рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Законопроект о гарантированной оплате артистам во время вынужденного простоя планируется внести в Госдуму в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда России.В конце ноября Минтруд России опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект, которым уточнил право творческих работников СМИ, кино, театров и цирков на зарплату в случае вынужденного простоя. Как уточняет газета "Известия", творческим работникам установят гарантированный минимум оплаты труда за то время, когда они не задействованы в спектаклях или репетициях. Его будут рассчитывать исходя из должностного оклада и надбавок, но он точно не будет меньше МРОТ по региону."Законопроект внесен в правительство. Планируется внести его в Государственную Думу в апреле", - рассказали в Минтруде.
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новости культуры, общество, россия, госдума рф
10:11 29.03.2022
 
Проект об оплате артистам при простое планируют внести в ГД в апреле

Минтруд: проект об оплате артистам при вынужденном простое планируют внести в ГД в апреле

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Законопроект о гарантированной оплате артистам во время вынужденного простоя планируется внести в Госдуму в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда России.
В конце ноября Минтруд России опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект, которым уточнил право творческих работников СМИ, кино, театров и цирков на зарплату в случае вынужденного простоя. Как уточняет газета "Известия", творческим работникам установят гарантированный минимум оплаты труда за то время, когда они не задействованы в спектаклях или репетициях. Его будут рассчитывать исходя из должностного оклада и надбавок, но он точно не будет меньше МРОТ по региону.
"Законопроект внесен в правительство. Планируется внести его в Государственную Думу в апреле", - рассказали в Минтруде.
Сотрудница Центра занятости населения - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 10:53
В России выросло число работников в режиме неполного дня и простое
 
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