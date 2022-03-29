https://ria.ru/20220329/professionalitet-1780756813.html

Нижегородская область вошла в число победителей проекта "Профессионалитет"

Нижегородская область вошла в число победителей проекта "Профессионалитет" - РИА Новости, 29.03.2022

Нижегородская область вошла в число победителей проекта "Профессионалитет"

Нижегородская область вошла в число победителей грантового конкурса правительства РФ в рамках проекта "Профессионалитет", сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T20:35

2022-03-29T20:35

2022-03-29T20:35

нижегородская область

экономика

нижегородская область

выксунский металлургический завод

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Нижегородская область вошла в число победителей грантового конкурса правительства РФ в рамках проекта "Профессионалитет", сообщил глава региона Глеб Никитин.Конкурс даёт право на господдержку развития образовательно-производственных центров."Мы стали одним из 43 регионов, получивших поддержку в рамках этой программы. В нашем регионе будет создано три таких центра, позволяющих синхронизировать программы колледжей с запросами реального сектора экономики", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Он отметил, что Нижегородская область – один из лидеров по объему и качеству промышленного потенциала. "Сегодня мы предпринимаем серьезные усилия для поддержки основных отраслей, включающие в себя запуск новых проектов по импортозамещению. Предприятиям важно понимать, на какие кадры они могут опираться. В Нижегородской области по проекту "Профессионалитет" будем готовить молодых специалистов для металлургии, машиностроения и сельского хозяйства", - рассказал Никитин.Губернатор Нижегородской области сообщил, что общая сумма выделенных региону грантовых средств составит 300 миллионов рублей. На реализацию проекта по условиям конкурса будут направлены и региональные средства в размере 12 миллионов рублей."В нашей области уже успешно действуют Научно-образовательный центр мирового уровня, особая экономическая зона (ОЭЗ) "Кулибин", создаем IT-кампус и инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Квантовая долина". Образовательно-производственные центры станут важной частью этой системы", - добавил Никитин.Образовательно-производственные кластеры будут созданы на базе Выксунского металлургического колледжа, Нижегородского автомеханического техникума и Нижегородского государственного инженерно-экономического университета. Предприятиями-партнерами для них станут Выксунский металлургический завод, Горьковский автомобильный завод и другие организации. Они также будут софинансировать проект.

https://ria.ru/20220324/tovary-1779912847.html

https://ria.ru/20220323/ekonomika-1779676624.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, нижегородская область, выксунский металлургический завод