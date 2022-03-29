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Повестки для переговоров глав России и Украины нет, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/povestka-1780657869.html
Повестки для переговоров глав России и Украины нет, заявила Матвиенко
Повестки для переговоров глав России и Украины нет, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.03.2022
Повестки для переговоров глав России и Украины нет, заявила Матвиенко
Сначала должны быть достигнуты договоренности на переговорах представителей РФ и Украины, сейчас нет повестки для возможной встречи глав государств, считает... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:20
2022-03-29T13:47
обострение ситуации в днр и лнр
валентина матвиенко
владимир зеленский
владимир путин
россия
совет федерации рф
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Сначала должны быть достигнуты договоренности на переговорах представителей РФ и Украины, сейчас нет повестки для возможной встречи глав государств, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Мы с надеждой ждем очередного этапа переговоров, что будут достигнуты договоренности, и только после этого можно будет вести речь о возможной встрече президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского", - сказала спикер журналистам во вторник.По ее мнению, "сейчас для этого нет никаких оснований, нет повестки"."Мы не понимаем позицию президента Украины", - подчеркнула она.Матвиенко отметила, что позиция Киева все время меняется, она непоследовательна."Я думаю, в том числе потому что господин Зеленский не свободен в своих решениях, высказываниях", - добавила она.По ее словам, видно, как идет сращивание бандеровско-нацистского режима с властью на Украине. При этом, Зеленский ни разу не осудил действия националистов, зверства нацбатов, пытки над российскими военнослужащими."Либо он разделяет эту идеологию, либо он боится националистических группировок", - сказала спикер СФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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валентина матвиенко, владимир зеленский, владимир путин, россия, совет федерации рф
13:20 29.03.2022 (обновлено: 13:47 29.03.2022)
 
Повестки для переговоров глав России и Украины нет, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: повестки для переговоров глав России и Украины сейчас нет

© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool / Перейти в фотобанкПеред началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
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Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Сначала должны быть достигнуты договоренности на переговорах представителей РФ и Украины, сейчас нет повестки для возможной встречи глав государств, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы с надеждой ждем очередного этапа переговоров, что будут достигнуты договоренности, и только после этого можно будет вести речь о возможной встрече президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского", - сказала спикер журналистам во вторник.
По ее мнению, "сейчас для этого нет никаких оснований, нет повестки".
"Мы не понимаем позицию президента Украины", - подчеркнула она.
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Матвиенко отметила, что позиция Киева все время меняется, она непоследовательна.
"Я думаю, в том числе потому что господин Зеленский не свободен в своих решениях, высказываниях", - добавила она.
По ее словам, видно, как идет сращивание бандеровско-нацистского режима с властью на Украине. При этом, Зеленский ни разу не осудил действия националистов, зверства нацбатов, пытки над российскими военнослужащими.
"Либо он разделяет эту идеологию, либо он боится националистических группировок", - сказала спикер СФ.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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