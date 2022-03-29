https://ria.ru/20220329/postavki-1780712306.html
Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию
Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию - РИА Новости, 29.03.2022
Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию
Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) приостанавливает ввоз своих средств личной гигиены на территорию России, сообщается в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:33
2022-03-29T16:33
2022-03-29T16:34
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) приостанавливает ввоз своих средств личной гигиены на территорию России, сообщается в пресс-релизе компании."Мы приняли решение приостановить поставки наших средств личной гигиены в Россию", - говорится в сообщении J&J.Отмечается, что компания подтверждает обязательства по поставке лекарств и медицинского оборудования в Россию.Ранее в марте J&J приостановила рекламу, набор участников клинических испытаний и любые дополнительные инвестиции в РФ.J&J основана в 1886 году. Российское представительство - действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" - включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок - Johnson's baby, o.b., Clean & Clear, Reach.
https://ria.ru/20220329/kompanii-1780652175.html
https://ria.ru/20220329/decathlon-1780665951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, санкции в отношении россии
16:33 29.03.2022 (обновлено: 16:34 29.03.2022)
Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию
Компания Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) приостанавливает ввоз своих средств личной гигиены на территорию России, сообщается в пресс-релизе компании.
"Мы приняли решение приостановить поставки наших средств личной гигиены в Россию", - говорится в сообщении J&J.
Отмечается, что компания подтверждает обязательства по поставке лекарств и медицинского оборудования в Россию
.
Ранее в марте J&J приостановила рекламу, набор участников клинических испытаний и любые дополнительные инвестиции в РФ.
J&J основана в 1886 году. Российское представительство - действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" - включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок - Johnson's baby, o.b., Clean & Clear, Reach.