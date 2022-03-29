https://ria.ru/20220329/postavki-1780712306.html

Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию

Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию - РИА Новости, 29.03.2022

Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) приостанавливает ввоз своих средств личной гигиены на территорию России, сообщается в... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:33

2022-03-29T16:33

2022-03-29T16:34

в мире

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152454/04/1524540471_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_ba850b07fa95c248f63910c7e5b625f6.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) приостанавливает ввоз своих средств личной гигиены на территорию России, сообщается в пресс-релизе компании."Мы приняли решение приостановить поставки наших средств личной гигиены в Россию", - говорится в сообщении J&J.Отмечается, что компания подтверждает обязательства по поставке лекарств и медицинского оборудования в Россию.Ранее в марте J&J приостановила рекламу, набор участников клинических испытаний и любые дополнительные инвестиции в РФ.J&J основана в 1886 году. Российское представительство - действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" - включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок - Johnson's baby, o.b., Clean & Clear, Reach.

https://ria.ru/20220329/kompanii-1780652175.html

https://ria.ru/20220329/decathlon-1780665951.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, санкции в отношении россии