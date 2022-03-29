https://ria.ru/20220329/polsha-1780713111.html
Польша отозвала согласие на соглашение с Россией о защите инвестиций
Польша отозвала согласие на соглашение с Россией о защите инвестиций - РИА Новости, 29.03.2022
Польша отозвала согласие на соглашение с Россией о защите инвестиций
Польша отозвала данное ранее согласие на заключение соглашения с Россией о поддержке и взаимной защите инвестиций, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:36
2022-03-29T16:36
2022-03-29T16:37
в мире
санкции в отношении россии
польша
россия
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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Польша отозвала данное ранее согласие на заключение соглашения с Россией о поддержке и взаимной защите инвестиций, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.По его словам, во вторник принято решение правительства "направить в Россию ноту, информирующей об отзыве согласия Польши на заключение соглашения с Российской Федерацией о поддержке и взаимной защите инвестиций".Мюллер пояснил, что "это соглашение, которое было подписано правительствами Польши и России 2 октября 1992 года, не вступило в силу, но Россия могла в любой момент довести до этого"."Мы видим в такой возможности угрозы, которые могли бы следовать из норм этого соглашения. Оно архаичное и отходит от практики европейских норм. Из-за такой осторожности мы решили направить правительству РФ ноту об отзыве согласия Польши на то, чтобы связывать себя эти соглашением", - отметил он.По словам Мюллера, заключение этого соглашения "не гарантировало бы польским предпринимателям, инвестирующим в России, защиты".
https://ria.ru/20220329/polsha-1780709637.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/polsha-1780452105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, польша, россия
16:36 29.03.2022 (обновлено: 16:37 29.03.2022)
Польша отозвала согласие на соглашение с Россией о защите инвестиций
Польша отозвала согласие на соглашение с Россией о поддержке и защите инвестиций
ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Польша отозвала данное ранее согласие на заключение соглашения с Россией о поддержке и взаимной защите инвестиций, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
По его словам, во вторник принято решение правительства "направить в Россию
ноту, информирующей об отзыве согласия Польши
на заключение соглашения с Российской Федерацией о поддержке и взаимной защите инвестиций".
Мюллер пояснил, что "это соглашение, которое было подписано правительствами Польши и России 2 октября 1992 года, не вступило в силу, но Россия могла в любой момент довести до этого".
"Мы видим в такой возможности угрозы, которые могли бы следовать из норм этого соглашения. Оно архаичное и отходит от практики европейских норм. Из-за такой осторожности мы решили направить правительству РФ ноту об отзыве согласия Польши на то, чтобы связывать себя эти соглашением", - отметил он.
По словам Мюллера, заключение этого соглашения "не гарантировало бы польским предпринимателям, инвестирующим в России, защиты".