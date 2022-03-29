https://ria.ru/20220329/polsha-1780713111.html

Польша отозвала согласие на соглашение с Россией о защите инвестиций

Польша отозвала согласие на соглашение с Россией о защите инвестиций - РИА Новости, 29.03.2022

Польша отозвала согласие на соглашение с Россией о защите инвестиций

Польша отозвала данное ранее согласие на заключение соглашения с Россией о поддержке и взаимной защите инвестиций, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:36

2022-03-29T16:36

2022-03-29T16:37

в мире

санкции в отношении россии

польша

россия

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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Польша отозвала данное ранее согласие на заключение соглашения с Россией о поддержке и взаимной защите инвестиций, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.По его словам, во вторник принято решение правительства "направить в Россию ноту, информирующей об отзыве согласия Польши на заключение соглашения с Российской Федерацией о поддержке и взаимной защите инвестиций".Мюллер пояснил, что "это соглашение, которое было подписано правительствами Польши и России 2 октября 1992 года, не вступило в силу, но Россия могла в любой момент довести до этого"."Мы видим в такой возможности угрозы, которые могли бы следовать из норм этого соглашения. Оно архаичное и отходит от практики европейских норм. Из-за такой осторожности мы решили направить правительству РФ ноту об отзыве согласия Польши на то, чтобы связывать себя эти соглашением", - отметил он.По словам Мюллера, заключение этого соглашения "не гарантировало бы польским предпринимателям, инвестирующим в России, защиты".

https://ria.ru/20220329/polsha-1780709637.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/polsha-1780452105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, польша, россия