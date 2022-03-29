https://ria.ru/20220329/polsha-1780709637.html

Польша разрушает отношения с Россией, заявили в МИД

Польша разрушает отношения с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 29.03.2022

Польша разрушает отношения с Россией, заявили в МИД

Польша занимается разрушением отношений с Россией, говоря, в том числе, что из Варшавы может быть выслан российский посол, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:23

2022-03-29T16:23

2022-03-29T16:32

в мире

польша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Польша занимается разрушением отношений с Россией, говоря, в том числе, что из Варшавы может быть выслан российский посол, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Просто разрушение двусторонних отношений без фиксации де-юре, де-факто. Объяснить подобные заявления можно лишь зашкаливающей русофобией и застарелыми собственными проблемами", - сказала Захарова на брифинге, комментируя звучащие в Варшаве предложения о возможной высылке посла РФ.Захарова добавила, что ни одно из враждебных действий Польши в отношении России не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."При этом в дипломатии действует хорошо известный принцип взаимности, мы к нему прибегаем, и в данном случае эта ситуация не станет исключением, мы будем действовать по этому же принципу: ни одно из враждебных польских поползновений не останется без ответа", - сказала Захарова на брифинге в Москве.В понедельник стало известно, что 45 российских дипломатов, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну.

https://ria.ru/20220328/polsha-1780454139.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)