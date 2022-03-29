https://ria.ru/20220329/polsha-1780709637.html
Польша разрушает отношения с Россией, заявили в МИД
Польша разрушает отношения с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 29.03.2022
Польша разрушает отношения с Россией, заявили в МИД
Польша занимается разрушением отношений с Россией, говоря, в том числе, что из Варшавы может быть выслан российский посол, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:23
2022-03-29T16:23
2022-03-29T16:32
в мире
польша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Польша занимается разрушением отношений с Россией, говоря, в том числе, что из Варшавы может быть выслан российский посол, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Просто разрушение двусторонних отношений без фиксации де-юре, де-факто. Объяснить подобные заявления можно лишь зашкаливающей русофобией и застарелыми собственными проблемами", - сказала Захарова на брифинге, комментируя звучащие в Варшаве предложения о возможной высылке посла РФ.Захарова добавила, что ни одно из враждебных действий Польши в отношении России не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."При этом в дипломатии действует хорошо известный принцип взаимности, мы к нему прибегаем, и в данном случае эта ситуация не станет исключением, мы будем действовать по этому же принципу: ни одно из враждебных польских поползновений не останется без ответа", - сказала Захарова на брифинге в Москве.В понедельник стало известно, что 45 российских дипломатов, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну.
https://ria.ru/20220328/polsha-1780454139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:23 29.03.2022 (обновлено: 16:32 29.03.2022)
Польша разрушает отношения с Россией, заявили в МИД
МИД: Польша разрушает отношения с Россией, заявляя о возможной высылке посла
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Польша занимается разрушением отношений с Россией, говоря, в том числе, что из Варшавы может быть выслан российский посол, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Просто разрушение двусторонних отношений без фиксации де-юре, де-факто. Объяснить подобные заявления можно лишь зашкаливающей русофобией и застарелыми собственными проблемами", - сказала Захарова на брифинге, комментируя звучащие в Варшаве
предложения о возможной высылке посла РФ
.
Захарова добавила, что ни одно из враждебных действий Польши в отношении России не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"При этом в дипломатии действует хорошо известный принцип взаимности, мы к нему прибегаем, и в данном случае эта ситуация не станет исключением, мы будем действовать по этому же принципу: ни одно из враждебных польских поползновений не останется без ответа", - сказала Захарова на брифинге в Москве.
В понедельник стало известно, что 45 российских дипломатов, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну.