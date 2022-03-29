https://ria.ru/20220329/pogibshiy-1780690666.html

При обстреле Горловки украинскими войсками погиб мужчина

При обстреле Горловки украинскими войсками погиб мужчина - РИА Новости, 29.03.2022

При обстреле Горловки украинскими войсками погиб мужчина

Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:15

2022-03-29T15:15

2022-03-29T15:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

горловка

сцкк

украина

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщает представительство ДНР в СЦКК."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя в результате обстрела со стороны ВФУ Центрально-городского района н.п. Горловка. Еще два мирных жителя получили ранения. Анкетные данные пострадавших устанавливаются", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ранее во вторник штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что три мирных жителя пострадали из-за обстрела украинскими войсками Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/peregovory-1780680364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, украина, вооруженные силы украины, россия, зайцево, донбасс, стирол