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При обстреле Горловки украинскими войсками погиб мужчина - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/pogibshiy-1780690666.html
При обстреле Горловки украинскими войсками погиб мужчина
При обстреле Горловки украинскими войсками погиб мужчина - РИА Новости, 29.03.2022
При обстреле Горловки украинскими войсками погиб мужчина
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:15
2022-03-29T15:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
горловка
сцкк
украина
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщает представительство ДНР в СЦКК."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя в результате обстрела со стороны ВФУ Центрально-городского района н.п. Горловка. Еще два мирных жителя получили ранения. Анкетные данные пострадавших устанавливаются", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ранее во вторник штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что три мирных жителя пострадали из-за обстрела украинскими войсками Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780680364.html
донецкая народная республика
горловка
украина
россия
зайцево
донбасс
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в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, украина, вооруженные силы украины, россия, зайцево, донбасс, стирол
15:15 29.03.2022 (обновлено: 15:25 29.03.2022)
 
При обстреле Горловки украинскими войсками погиб мужчина

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Горловки украинскими войсками погиб мужчина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя в результате обстрела со стороны ВФУ Центрально-городского района н.п. Горловка. Еще два мирных жителя получили ранения. Анкетные данные пострадавших устанавливаются", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ранее во вторник штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что три мирных жителя пострадали из-за обстрела украинскими войсками Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено Путину – Мединский - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
14:46
Мединский подвел итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Фотовыставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса"
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Выставку "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса" развернули на Большой Морской улице.

Женщина возле одной из фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
1 из 9

Выставку "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса" развернули на Большой Морской улице.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

С черно-белых портретов на прохожих смотрят дети, рожденные и выросшие в Донбассе.

Люди возле одной из фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
2 из 9

С черно-белых портретов на прохожих смотрят дети, рожденные и выросшие в Донбассе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Эти дети уже восемь лет живут в зоне боевых действий.

Люди возле фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
3 из 9

Эти дети уже восемь лет живут в зоне боевых действий.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Рядом с каждой фотографией — история ребенка.

Люди возле одной из фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
4 из 9

Рядом с каждой фотографией — история ребенка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Всех этих детей роднит одно: они видели войну такой, какая она есть.

Молодой человек возле одной из фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
5 из 9

Всех этих детей роднит одно: они видели войну такой, какая она есть.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Экспозиция включает 20 стендов.

Мальчик возле одной из фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
6 из 9

Экспозиция включает 20 стендов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Фотографии сделаны военными корреспондентами Ириной Лашкевич и Даниилом Богданом.

Девушка возле одной из фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
7 из 9

Фотографии сделаны военными корреспондентами Ириной Лашкевич и Даниилом Богданом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Проект подготовило рекламно-информационное агентство "Армия России" Министерства обороны.

Женщина с ребенком возле фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
8 из 9

Проект подготовило рекламно-информационное агентство "Армия России" Министерства обороны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Выставка будет работать до конца апреля.

Люди возле одной из фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
9 из 9

Выставка будет работать до конца апреля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 9

Выставку "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса" развернули на Большой Морской улице.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 9

С черно-белых портретов на прохожих смотрят дети, рожденные и выросшие в Донбассе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Эти дети уже восемь лет живут в зоне боевых действий.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 9

Рядом с каждой фотографией — история ребенка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 9

Всех этих детей роднит одно: они видели войну такой, какая она есть.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Экспозиция включает 20 стендов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Фотографии сделаны военными корреспондентами Ириной Лашкевич и Даниилом Богданом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
8 из 9

Проект подготовило рекламно-информационное агентство "Армия России" Министерства обороны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Выставка будет работать до конца апреля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияЗайцевоДонбассСтирол
 
 
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