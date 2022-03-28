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Фотовыставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса" - РИА Новости, 28.03.2022
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Фотовыставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса"
Фотовыставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса" - РИА Новости, 28.03.2022
Фотовыставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса"
В Петербурге начала работу пронзительная уличная выставка, посвященная детям Донбасса. Портреты с историей — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.03.2022
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фото
донбасс
дети
ситуация в днр и лнр
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В Петербурге начала работу пронзительная уличная выставка, посвященная детям Донбасса. Портреты с историей — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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96
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фото, фото, донбасс, дети, ситуация в днр и лнр, фотография
13:10 28.03.2022 (обновлено: 16:54 28.03.2022)
 

Фотовыставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса"

Читать ria.ru в
В Петербурге начала работу пронзительная уличная выставка, посвященная детям Донбасса. Портреты с историей — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Выставку "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса" развернули на Большой Морской улице.

Женщина возле одной из фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
1 из 9

Выставку "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса" развернули на Большой Морской улице.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

С черно-белых портретов на прохожих смотрят дети, рожденные и выросшие в Донбассе.

Люди возле одной из фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
2 из 9

С черно-белых портретов на прохожих смотрят дети, рожденные и выросшие в Донбассе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Эти дети уже восемь лет живут в зоне боевых действий.

Люди возле фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
3 из 9

Эти дети уже восемь лет живут в зоне боевых действий.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Рядом с каждой фотографией — история ребенка.

Люди возле одной из фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
4 из 9

Рядом с каждой фотографией — история ребенка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Всех этих детей роднит одно: они видели войну такой, какая она есть.

Молодой человек возле одной из фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
5 из 9

Всех этих детей роднит одно: они видели войну такой, какая она есть.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Экспозиция включает 20 стендов.

Мальчик возле одной из фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
6 из 9

Экспозиция включает 20 стендов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Фотографии сделаны военными корреспондентами Ириной Лашкевич и Даниилом Богданом.

Девушка возле одной из фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
7 из 9

Фотографии сделаны военными корреспондентами Ириной Лашкевич и Даниилом Богданом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Проект подготовило рекламно-информационное агентство "Армия России" Министерства обороны.

Женщина с ребенком возле фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
8 из 9

Проект подготовило рекламно-информационное агентство "Армия России" Министерства обороны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Выставка будет работать до конца апреля.

Люди возле одной из фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
9 из 9

Выставка будет работать до конца апреля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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