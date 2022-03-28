Фотовыставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса"
Выставку "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса" развернули на Большой Морской улице.
Выставку "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса" развернули на Большой Морской улице.
С черно-белых портретов на прохожих смотрят дети, рожденные и выросшие в Донбассе.
С черно-белых портретов на прохожих смотрят дети, рожденные и выросшие в Донбассе.
Эти дети уже восемь лет живут в зоне боевых действий.
Эти дети уже восемь лет живут в зоне боевых действий.
Рядом с каждой фотографией — история ребенка.
Всех этих детей роднит одно: они видели войну такой, какая она есть.
Всех этих детей роднит одно: они видели войну такой, какая она есть.
Экспозиция включает 20 стендов.
Фотографии сделаны военными корреспондентами Ириной Лашкевич и Даниилом Богданом.
Фотографии сделаны военными корреспондентами Ириной Лашкевич и Даниилом Богданом.
Проект подготовило рекламно-информационное агентство "Армия России" Министерства обороны.
Проект подготовило рекламно-информационное агентство "Армия России" Министерства обороны.
Выставка будет работать до конца апреля.