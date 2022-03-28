https://ria.ru/20220328/donbass-1780414594.html

Фотовыставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса"

Фотовыставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса" - РИА Новости, 28.03.2022

Фотовыставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса"

В Петербурге начала работу пронзительная уличная выставка, посвященная детям Донбасса. Портреты с историей — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:10

2022-03-28T13:10

2022-03-28T16:54

фото

донбасс

дети

ситуация в днр и лнр

фотография

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780411528_0:377:2969:2047_1920x0_80_0_0_dbac6266b7a5d770c8d3143d4768dae4.jpg

В Петербурге начала работу пронзительная уличная выставка, посвященная детям Донбасса. Портреты с историей — в фотоленте Ria.ru.

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, донбасс, дети, ситуация в днр и лнр, фотография