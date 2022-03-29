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Мединский: Киев примет меры из-за видео с издевательствами над пленными - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/plennye-1780636784.html
Мединский: Киев примет меры из-за видео с издевательствами над пленными
Мединский: Киев примет меры из-за видео с издевательствами над пленными - РИА Новости, 29.03.2022
Мединский: Киев примет меры из-за видео с издевательствами над пленными
Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, украинцы обещали РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:09
2022-03-29T12:41
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, украинцы обещали принять самые жесткие меры, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Пока могу сказать, что мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят, они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают – тех, кто выпускал эти военные преступления", - сказал Мединский журналистам."Если поймают наши, то сами понимаете. Нас услышали", - добавил он.
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, владимир мединский
12:09 29.03.2022 (обновлено: 12:41 29.03.2022)
 
Мединский: Киев примет меры из-за видео с издевательствами над пленными

Помощник Путина Мединский: Украина пообещала наказать пытавших российских военных в плену

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, украинцы обещали принять самые жесткие меры, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Пока могу сказать, что мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят, они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают – тех, кто выпускал эти военные преступления", - сказал Мединский журналистам.
"Если поймают наши, то сами понимаете. Нас услышали", - добавил он.
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