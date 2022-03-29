https://ria.ru/20220329/plennye-1780636784.html
Мединский: Киев примет меры из-за видео с издевательствами над пленными
Мединский: Киев примет меры из-за видео с издевательствами над пленными - РИА Новости, 29.03.2022
Мединский: Киев примет меры из-за видео с издевательствами над пленными
Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, украинцы обещали РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:09
2022-03-29T12:09
2022-03-29T12:41
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир мединский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780622514_0:0:2762:1555_1920x0_80_0_0_a027ea697082acd89cbd760be41720d8.jpg
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, украинцы обещали принять самые жесткие меры, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Пока могу сказать, что мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят, они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают – тех, кто выпускал эти военные преступления", - сказал Мединский журналистам."Если поймают наши, то сами понимаете. Нас услышали", - добавил он.
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780622514_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_38ad0ebff3dff5d283cefa6dc7fb83e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, владимир мединский
12:09 29.03.2022 (обновлено: 12:41 29.03.2022)
Мединский: Киев примет меры из-за видео с издевательствами над пленными
Помощник Путина Мединский: Украина пообещала наказать пытавших российских военных в плену
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, украинцы обещали принять самые жесткие меры, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Пока могу сказать, что мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят, они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают – тех, кто выпускал эти военные преступления", - сказал Мединский журналистам.
"Если поймают наши, то сами понимаете. Нас услышали", - добавил он.