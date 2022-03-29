https://ria.ru/20220329/plennye-1780636784.html

Мединский: Киев примет меры из-за видео с издевательствами над пленными

Мединский: Киев примет меры из-за видео с издевательствами над пленными - РИА Новости, 29.03.2022

Мединский: Киев примет меры из-за видео с издевательствами над пленными

Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, украинцы обещали РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:09

2022-03-29T12:09

2022-03-29T12:41

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир мединский

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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, украинцы обещали принять самые жесткие меры, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Пока могу сказать, что мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят, они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают – тех, кто выпускал эти военные преступления", - сказал Мединский журналистам."Если поймают наши, то сами понимаете. Нас услышали", - добавил он.

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, владимир мединский