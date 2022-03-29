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Эксперт рассказал, когда исчезнут товары ушедших из России пивных брендов - РИА Новости, 29.03.2022
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Эксперт рассказал, когда исчезнут товары ушедших из России пивных брендов
Эксперт рассказал, когда исчезнут товары ушедших из России пивных брендов - РИА Новости, 29.03.2022
Эксперт рассказал, когда исчезнут товары ушедших из России пивных брендов
Полный уход иностранных пивных брендов из России и исчезновение их товаров с полок магазинов страны займет не менее трех месяцев, в то же время сложившаяся... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:51
2022-03-29T16:57
экономика
россия
heineken
carlsberg
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Полный уход иностранных пивных брендов из России и исчезновение их товаров с полок магазинов страны займет не менее трех месяцев, в то же время сложившаяся ситуация создаст новые возможности для отечественных производителей, заявил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.В понедельник бельгийская пивоваренная компания AB InBev запросила контролирующего акционера Anadolu Efes приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда Bud в РФ. Также датский Heineken (бренды Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, "Охота", "Три медведя", "Степан Разин") и голландский Carlsberg (бренды Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика") объявили, что покидают рынок РФ. Heineken при этом заявила, что свой бизнес в стране передаст новому владельцу из РФ. Carlsberg намеревается продать активы в стране."Вымывание ассортимента западных брендов в случае, как заявлено, полного прекращения лицензионного производства в России произойдет в перспективе трех-пяти месяцев", - заявил эксперт.Бриман пояснил, почему не следует ожидать моментального исчезновения импортных марок пива с прилавков: прекращению производства, как правило, предшествует реализация запасов готовой продукции, а также использование уже имеющегося для производства лицензионных брендов сырья и комплектующих.По словам эксперта, расположенные в России пивоваренные заводы, пока являющиеся частью покидающих российский рынок транснациональных пивоваренных компаний, наверняка будут стремиться восполнить потерю лицензионных брендов за счет своих же национальных марок."Для рынка новость об уходе, безусловно, не является позитивной, однако если этот уход действительно состоится, сотни российских пивоваренных компаний, выпускающих пиво высочайшего качества, получат новые возможности для развития", - подчеркнул Бриман.
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экономика, россия, heineken , carlsberg, санкции в отношении россии
09:51 29.03.2022 (обновлено: 16:57 29.03.2022)
 
Эксперт рассказал, когда исчезнут товары ушедших из России пивных брендов

Эксперт Бриман: товары ушедших из России пивных брендов начнут исчезать через три месяца

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПиво Heineken на полке в магазине
Пиво Heineken на полке в магазине - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пиво Heineken на полке в магазине
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Полный уход иностранных пивных брендов из России и исчезновение их товаров с полок магазинов страны займет не менее трех месяцев, в то же время сложившаяся ситуация создаст новые возможности для отечественных производителей, заявил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
В понедельник бельгийская пивоваренная компания AB InBev запросила контролирующего акционера Anadolu Efes приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда Bud в РФ. Также датский Heineken (бренды Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, "Охота", "Три медведя", "Степан Разин") и голландский Carlsberg (бренды Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика") объявили, что покидают рынок РФ. Heineken при этом заявила, что свой бизнес в стране передаст новому владельцу из РФ. Carlsberg намеревается продать активы в стране.
"Вымывание ассортимента западных брендов в случае, как заявлено, полного прекращения лицензионного производства в России произойдет в перспективе трех-пяти месяцев", - заявил эксперт.
Бриман пояснил, почему не следует ожидать моментального исчезновения импортных марок пива с прилавков: прекращению производства, как правило, предшествует реализация запасов готовой продукции, а также использование уже имеющегося для производства лицензионных брендов сырья и комплектующих.
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По словам эксперта, расположенные в России пивоваренные заводы, пока являющиеся частью покидающих российский рынок транснациональных пивоваренных компаний, наверняка будут стремиться восполнить потерю лицензионных брендов за счет своих же национальных марок.
"Для рынка новость об уходе, безусловно, не является позитивной, однако если этот уход действительно состоится, сотни российских пивоваренных компаний, выпускающих пиво высочайшего качества, получат новые возможности для развития", - подчеркнул Бриман.
 
ЭкономикаРоссияHeinekenCarlsbergСанкции в отношении России
 
 
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