https://ria.ru/20220329/peregovory-1780712967.html

В МИД не считают важным место проведения переговоров с Украиной

В МИД не считают важным место проведения переговоров с Украиной - РИА Новости, 29.03.2022

В МИД не считают важным место проведения переговоров с Украиной

Для РФ важен факт переговоров с Украиной, а не место их проведения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:35

2022-03-29T16:35

2022-03-29T16:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Для РФ важен факт переговоров с Украиной, а не место их проведения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины состоялся в Стамбуле во вторник, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме, длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский."Я бы не фокусировалась на месте проведения переговоров, согласитесь, это не главное", - сказала она в ходе брифинга. По ее словам, для РФ важнее "сам факт ведения переговоров, о которых попросили со стороны киевского режима".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/vstrecha-1780681867.html

https://ria.ru/20220329/nato-1780623512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр