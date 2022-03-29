В МИД не считают важным место проведения переговоров с Украиной
Представитель МИД Захарова: важен факт переговоров с Украиной, а не место их проведения
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия и помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия и помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Для РФ важен факт переговоров с Украиной, а не место их проведения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины состоялся в Стамбуле во вторник, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме, длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Я бы не фокусировалась на месте проведения переговоров, согласитесь, это не главное", - сказала она в ходе брифинга. По ее словам, для РФ важнее "сам факт ведения переговоров, о которых попросили со стороны киевского режима".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.