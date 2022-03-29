16:06 29.03.2022 (обновлено: 16:21 29.03.2022)
Переговоры России и Украины продолжатся в видеоформате, заявил источник
Очный раунд переговоров России и Украины закончен, они продолжатся в видеоформате
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Очный раунд переговоров России и Украины в Стамбуле окончен, консультации продолжатся в видеоформате, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.
Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины начался в Стамбуле во вторник, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме, длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
По итогам переговоров Мединский сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.