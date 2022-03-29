https://ria.ru/20220329/peregovory-1780701070.html

В Совфеде выразили сомнения, что Киев выполнит предложения с переговоров

В Совфеде выразили сомнения, что Киев выполнит предложения с переговоров - РИА Новости, 29.03.2022

В Совфеде выразили сомнения, что Киев выполнит предложения с переговоров

Предложения Украины на переговорах в Стамбуле можно осторожно оценить позитивно, но существуют сомнения в том, что Киев будет их выполнять и не использует... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:50

2022-03-29T15:50

2022-03-29T15:58

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совет федерации рф

андрей климов

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Предложения Украины на переговорах в Стамбуле можно осторожно оценить позитивно, но существуют сомнения в том, что Киев будет их выполнять и не использует переговоры как способ перегруппировать своих боевиков и вооружения в зоне операции, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов."То, что прозвучали такие предложения от Украины, уже хорошо, хорошо, что получен такой сигнал, но никакой уверенности в том, что они будут это выполнять и что не используют это как способ перегруппироваться своих боевиков и свои стингеры (ракеты Stinger - ред.), нет", - сказал сенатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220329/neonatsizm-1780630888.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, совет федерации рф, андрей климов