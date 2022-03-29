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В Совфеде выразили сомнения, что Киев выполнит предложения с переговоров - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780701070.html
В Совфеде выразили сомнения, что Киев выполнит предложения с переговоров
В Совфеде выразили сомнения, что Киев выполнит предложения с переговоров - РИА Новости, 29.03.2022
В Совфеде выразили сомнения, что Киев выполнит предложения с переговоров
Предложения Украины на переговорах в Стамбуле можно осторожно оценить позитивно, но существуют сомнения в том, что Киев будет их выполнять и не использует... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:50
2022-03-29T15:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Предложения Украины на переговорах в Стамбуле можно осторожно оценить позитивно, но существуют сомнения в том, что Киев будет их выполнять и не использует переговоры как способ перегруппировать своих боевиков и вооружения в зоне операции, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов."То, что прозвучали такие предложения от Украины, уже хорошо, хорошо, что получен такой сигнал, но никакой уверенности в том, что они будут это выполнять и что не используют это как способ перегруппироваться своих боевиков и свои стингеры (ракеты Stinger - ред.), нет", - сказал сенатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, совет федерации рф, андрей климов
15:50 29.03.2022 (обновлено: 15:58 29.03.2022)
 
В Совфеде выразили сомнения, что Киев выполнит предложения с переговоров

Сенатор Климов выразил сомнения, что Киев выполнит предложения с переговоров

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСенатор Андрей Климов
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сенатор Андрей Климов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Предложения Украины на переговорах в Стамбуле можно осторожно оценить позитивно, но существуют сомнения в том, что Киев будет их выполнять и не использует переговоры как способ перегруппировать своих боевиков и вооружения в зоне операции, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов.
"То, что прозвучали такие предложения от Украины, уже хорошо, хорошо, что получен такой сигнал, но никакой уверенности в том, что они будут это выполнять и что не используют это как способ перегруппироваться своих боевиков и свои стингеры (ракеты Stinger - ред.), нет", - сказал сенатор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Сенатор Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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