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Матвиенко призвала Украину определиться со своей позицией на переговорах
Матвиенко призвала Украину определиться со своей позицией на переговорах - РИА Новости, 29.03.2022
Матвиенко призвала Украину определиться со своей позицией на переговорах
Украинская власть должна выработать свою позицию, положить "на бумагу" так же, как и Россия, свои условия в переговорном процессе с Москвой, считает спикер... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:41
2022-03-29T13:41
2022-03-29T13:41
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валентина матвиенко
совет федерации рф
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Украинская власть должна выработать свою позицию, положить "на бумагу" так же, как и Россия, свои условия в переговорном процессе с Москвой, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Украинская власть должна выработать позицию, положить "на бумагу" так же, как положила Россия "на бумагу", все наши условия. Тогда есть предлог для переговоров", - сказала политик.Она подчеркнула, что сейчас "идут постоянные шарахания" со стороны Киева, что не дает результативности переговорному процессу.Матвиенко признала, что смотрит с надеждой на переговоры РФ и Украины, "но оптимизма нет".
https://ria.ru/20220329/rekomendatsii-1780656755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф
Матвиенко призвала Украину определиться со своей позицией на переговорах
Спикер Совфеда Матвиенко призвала Украину определиться со своей позицией на переговорах