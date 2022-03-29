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Матвиенко призвала Украину определиться со своей позицией на переговорах - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Матвиенко призвала Украину определиться со своей позицией на переговорах
Матвиенко призвала Украину определиться со своей позицией на переговорах - РИА Новости, 29.03.2022
Матвиенко призвала Украину определиться со своей позицией на переговорах
Украинская власть должна выработать свою позицию, положить "на бумагу" так же, как и Россия, свои условия в переговорном процессе с Москвой, считает спикер... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:41
2022-03-29T13:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
украина
валентина матвиенко
совет федерации рф
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Украинская власть должна выработать свою позицию, положить "на бумагу" так же, как и Россия, свои условия в переговорном процессе с Москвой, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Украинская власть должна выработать позицию, положить "на бумагу" так же, как положила Россия "на бумагу", все наши условия. Тогда есть предлог для переговоров", - сказала политик.Она подчеркнула, что сейчас "идут постоянные шарахания" со стороны Киева, что не дает результативности переговорному процессу.Матвиенко признала, что смотрит с надеждой на переговоры РФ и Украины, "но оптимизма нет".
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в мире, россия, киев, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф
13:41 29.03.2022
 
Матвиенко призвала Украину определиться со своей позицией на переговорах

Спикер Совфеда Матвиенко призвала Украину определиться со своей позицией на переговорах

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Украинская власть должна выработать свою позицию, положить "на бумагу" так же, как и Россия, свои условия в переговорном процессе с Москвой, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Украинская власть должна выработать позицию, положить "на бумагу" так же, как положила Россия "на бумагу", все наши условия. Тогда есть предлог для переговоров", - сказала политик.
Она подчеркнула, что сейчас "идут постоянные шарахания" со стороны Киева, что не дает результативности переговорному процессу.
Матвиенко признала, что смотрит с надеждой на переговоры РФ и Украины, "но оптимизма нет".
Стол, за которым пройдут российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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