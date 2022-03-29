https://ria.ru/20220329/peregovory-1780661586.html

Матвиенко призвала Украину определиться со своей позицией на переговорах

Матвиенко призвала Украину определиться со своей позицией на переговорах - РИА Новости, 29.03.2022

Матвиенко призвала Украину определиться со своей позицией на переговорах

Украинская власть должна выработать свою позицию, положить "на бумагу" так же, как и Россия, свои условия в переговорном процессе с Москвой, считает спикер... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:41

2022-03-29T13:41

2022-03-29T13:41

обострение ситуации в днр и лнр

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валентина матвиенко

совет федерации рф

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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Украинская власть должна выработать свою позицию, положить "на бумагу" так же, как и Россия, свои условия в переговорном процессе с Москвой, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Украинская власть должна выработать позицию, положить "на бумагу" так же, как положила Россия "на бумагу", все наши условия. Тогда есть предлог для переговоров", - сказала политик.Она подчеркнула, что сейчас "идут постоянные шарахания" со стороны Киева, что не дает результативности переговорному процессу.Матвиенко признала, что смотрит с надеждой на переговоры РФ и Украины, "но оптимизма нет".

https://ria.ru/20220329/rekomendatsii-1780656755.html

россия

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, киев, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф