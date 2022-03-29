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Кремль не будет "влезать" в содержание переговоров России и Украины - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780650435.html
Кремль не будет "влезать" в содержание переговоров России и Украины
Кремль не будет "влезать" в содержание переговоров России и Украины - РИА Новости, 29.03.2022
Кремль не будет "влезать" в содержание переговоров России и Украины
Переговоры между Россией и Украиной в Турции должны вестись в тишине, Кремль не будет "влезать" в их содержание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:54
2022-03-29T13:01
обострение ситуации в днр и лнр
россия
турция
украина
в мире
дмитрий песков
рамзан кадыров
стамбул
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной в Турции должны вестись в тишине, Кремль не будет "влезать" в их содержание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Здесь вы уже хотите, чтобы я влезал в содержание переговоров. Мы не хотим этого делать. Мы считаем, что эти переговоры должны вестись в тишине, а мы скажем вам в свою очередь, я думаю и наши участники, и (глава российской делегации, помощник президента РФ) Мединский там на месте скажет вам, есть ли надежда или нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, при каком исходе переговоры между Россией и Украиной, которые сейчас проходят в Турции, будут признаны успешными.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что результаты сегодняшних переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле будут понятны сегодня-завтра.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале аудиосообщение, где выразил мнение относительно переговоры РФ и Украины в Турции. Глава Чечни заявил, что, на его взгляд, эти переговоры не принесут ощутимого результата, а российской стороне надо сначала закончить спецоперацию.Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины начался в Стамбуле во вторник, встреча проходит во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/abramovich-1780646669.html
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россия, турция, украина, в мире, дмитрий песков, рамзан кадыров, стамбул, владимир мединский
12:54 29.03.2022 (обновлено: 13:01 29.03.2022)
 
Кремль не будет "влезать" в содержание переговоров России и Украины

Пресс-секретарь Песков заявил, что переговоры России и Украины должны вестись в тишине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной в Турции должны вестись в тишине, Кремль не будет "влезать" в их содержание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Здесь вы уже хотите, чтобы я влезал в содержание переговоров. Мы не хотим этого делать. Мы считаем, что эти переговоры должны вестись в тишине, а мы скажем вам в свою очередь, я думаю и наши участники, и (глава российской делегации, помощник президента РФ) Мединский там на месте скажет вам, есть ли надежда или нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, при каком исходе переговоры между Россией и Украиной, которые сейчас проходят в Турции, будут признаны успешными.
Бизнесмен Роман Абрамович во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что результаты сегодняшних переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле будут понятны сегодня-завтра.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале аудиосообщение, где выразил мнение относительно переговоры РФ и Украины в Турции. Глава Чечни заявил, что, на его взгляд, эти переговоры не принесут ощутимого результата, а российской стороне надо сначала закончить спецоперацию.
"Вы знаете, я пресс-секретарь Путина и комментирую я Путина. Что касается судьбы переговоров, то это, действительно, интересный вопрос, и сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявление Кадырова.
Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины начался в Стамбуле во вторник, встреча проходит во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Кадыров прокомментировал переговоры в Турции
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияТурцияУкраинаВ миреДмитрий ПесковРамзан КадыровСтамбулВладимир Мединский
 
 
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