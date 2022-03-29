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В Пентагоне утверждают, что российские силы под Киевом перегруппируются - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/pentagon-1780770900.html
В Пентагоне утверждают, что российские силы под Киевом перегруппируются
В Пентагоне утверждают, что российские силы под Киевом перегруппируются - РИА Новости, 29.03.2022
В Пентагоне утверждают, что российские силы под Киевом перегруппируются
Официальный Пентагона Джон Кирби заявил, что российские военные под Киевом перегруппируются. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T22:51
2022-03-29T23:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир мединский
донецкая народная республика
стамбул
вооруженные силы рф
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Официальный Пентагона Джон Кирби заявил, что российские военные под Киевом перегруппируются."Были ли некоторые движения некоторых российских сил от Киева в последний день? Да, мы считаем так, небольшое количество. Но мы считаем, что это репозиционирование, а не настоящий отвод", - сказал Кирби на брифинге.По его словам, это не означает, что угроза для Киева миновала.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
стамбул
россия
сша
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в мире, владимир мединский, донецкая народная республика, стамбул, вооруженные силы рф, россия, сша, пентагон
22:51 29.03.2022 (обновлено: 23:02 29.03.2022)
 
В Пентагоне утверждают, что российские силы под Киевом перегруппируются

Официальный Пентагона Кирби заявил, что российские военные под Киевом перегруппируются

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Официальный Пентагона Джон Кирби заявил, что российские военные под Киевом перегруппируются.
"Были ли некоторые движения некоторых российских сил от Киева в последний день? Да, мы считаем так, небольшое количество. Но мы считаем, что это репозиционирование, а не настоящий отвод", - сказал Кирби на брифинге.
По его словам, это не означает, что угроза для Киева миновала.
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 23:01
Белый дом: новые контакты Байдена и Путина потребуют деэскалации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир МединскийДонецкая Народная РеспубликаСтамбулВооруженные силы РФРоссияСШАПентагон
 
 
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