https://ria.ru/20220329/pentagon-1780770900.html

В Пентагоне утверждают, что российские силы под Киевом перегруппируются

В Пентагоне утверждают, что российские силы под Киевом перегруппируются - РИА Новости, 29.03.2022

В Пентагоне утверждают, что российские силы под Киевом перегруппируются

Официальный Пентагона Джон Кирби заявил, что российские военные под Киевом перегруппируются. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T22:51

2022-03-29T22:51

2022-03-29T23:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир мединский

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вооруженные силы рф

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Официальный Пентагона Джон Кирби заявил, что российские военные под Киевом перегруппируются."Были ли некоторые движения некоторых российских сил от Киева в последний день? Да, мы считаем так, небольшое количество. Но мы считаем, что это репозиционирование, а не настоящий отвод", - сказал Кирби на брифинге.По его словам, это не означает, что угроза для Киева миновала.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220329/ukraina-1780771610.html

донецкая народная республика

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир мединский, донецкая народная республика, стамбул, вооруженные силы рф, россия, сша, пентагон