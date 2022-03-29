22:51 29.03.2022 (обновлено: 23:02 29.03.2022)
В Пентагоне утверждают, что российские силы под Киевом перегруппируются
Официальный Пентагона Кирби заявил, что российские военные под Киевом перегруппируются
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Официальный Пентагона Джон Кирби заявил, что российские военные под Киевом перегруппируются.
"Были ли некоторые движения некоторых российских сил от Киева в последний день? Да, мы считаем так, небольшое количество. Но мы считаем, что это репозиционирование, а не настоящий отвод", - сказал Кирби на брифинге.
По его словам, это не означает, что угроза для Киева миновала.
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.