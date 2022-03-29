https://ria.ru/20220329/pentagon-1780583617.html

Пентагон в стратегии национальной обороны назвал Россию "острой угрозой"

Пентагон в стратегии национальной обороны назвал Россию "острой угрозой" - РИА Новости, 29.03.2022

Пентагон в стратегии национальной обороны назвал Россию "острой угрозой"

Пентагон в актуальной стратегии национальной безопасности называет Россию "острой угрозой", Китай — "постоянным соперником", следует из опубликованных пояснений РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T00:48

2022-03-29T00:48

2022-03-29T05:21

в мире

сша

россия

китай

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149729/76/1497297667_0:77:2612:1546_1920x0_80_0_0_63ef882f3a42d0600c624d7b417748fa.jpg

ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Пентагон в актуальной стратегии национальной безопасности называет Россию "острой угрозой", Китай — "постоянным соперником", следует из опубликованных пояснений к документу.Согласно заявлению, "министерство будет действовать безотлагательно, чтобы укрепить сдерживание КНР в качестве нашего наиболее постоянного стратегического соперника и представляющего вызов для министерства"."Министерство остается способным справляться с другими существующими угрозами, включая Северную Корею, Иран и жестокие экстремистские организации", - говорится также в сообщении.Пентагон описал ключевые пункты стратегии, включая направленную на комплексное сдерживание работу. "Сдерживание агрессии, пока идет подготовка к доминированию в конфликте, когда необходимо. Приоритетом являются вызовы со стороны КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, затем вызовы со стороны России в Европе", - говорится в пояснении.Ранее минобороны США сообщило, что засекреченная обновленная версия национальной стратегии передана в конгресс, который согласовывает бюджет, и в силу имеющихся полномочий контролирует работу госорганов, которые регулярно на разных уровнях отчитываются перед законодателями.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220329/podgotovka-1780582170.html

сша

россия

китай

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, китай, иран