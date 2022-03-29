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Пентагон в стратегии национальной обороны назвал Россию "острой угрозой" - РИА Новости, 29.03.2022
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Пентагон в стратегии национальной обороны назвал Россию "острой угрозой"
Пентагон в стратегии национальной обороны назвал Россию "острой угрозой" - РИА Новости, 29.03.2022
Пентагон в стратегии национальной обороны назвал Россию "острой угрозой"
Пентагон в актуальной стратегии национальной безопасности называет Россию "острой угрозой", Китай — "постоянным соперником", следует из опубликованных пояснений РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T00:48
2022-03-29T05:21
в мире
сша
россия
китай
иран
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Пентагон в актуальной стратегии национальной безопасности называет Россию "острой угрозой", Китай — "постоянным соперником", следует из опубликованных пояснений к документу.Согласно заявлению, "министерство будет действовать безотлагательно, чтобы укрепить сдерживание КНР в качестве нашего наиболее постоянного стратегического соперника и представляющего вызов для министерства"."Министерство остается способным справляться с другими существующими угрозами, включая Северную Корею, Иран и жестокие экстремистские организации", - говорится также в сообщении.Пентагон описал ключевые пункты стратегии, включая направленную на комплексное сдерживание работу. "Сдерживание агрессии, пока идет подготовка к доминированию в конфликте, когда необходимо. Приоритетом являются вызовы со стороны КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, затем вызовы со стороны России в Европе", - говорится в пояснении.Ранее минобороны США сообщило, что засекреченная обновленная версия национальной стратегии передана в конгресс, который согласовывает бюджет, и в силу имеющихся полномочий контролирует работу госорганов, которые регулярно на разных уровнях отчитываются перед законодателями.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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в мире, сша, россия, китай, иран
00:48 29.03.2022 (обновлено: 05:21 29.03.2022)
 
Пентагон в стратегии национальной обороны назвал Россию "острой угрозой"

Пентагон в стратегии нацбезопасности на 2022 год назвал Россию "острой угрозой" для США

CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Пентагон в актуальной стратегии национальной безопасности называет Россию "острой угрозой", Китай — "постоянным соперником", следует из опубликованных пояснений к документу.
"Россия представляет острую угрозу, как показывает жестокое и неспровоцированное вторжение на Украину. Мы продолжим взаимодействие с нашими союзниками по НАТО и партнерами для укрепления мощного сдерживания перед лицом российской агрессии", - говорится в пояснении к документу, распространенном военным ведомством США.
Согласно заявлению, "министерство будет действовать безотлагательно, чтобы укрепить сдерживание КНР в качестве нашего наиболее постоянного стратегического соперника и представляющего вызов для министерства".
"Министерство остается способным справляться с другими существующими угрозами, включая Северную Корею, Иран и жестокие экстремистские организации", - говорится также в сообщении.
Пентагон описал ключевые пункты стратегии, включая направленную на комплексное сдерживание работу. "Сдерживание агрессии, пока идет подготовка к доминированию в конфликте, когда необходимо. Приоритетом являются вызовы со стороны КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, затем вызовы со стороны России в Европе", - говорится в пояснении.

"Взаимовыгодные союзы и партнерства придают силы США и критически важны для достижения наших целей, как это продемонстрировал единый ответ на дальнейшее вторжение России на Украину", - заявили в Пентагоне, пообещав укрепить связи с союзниками.

Ранее минобороны США сообщило, что засекреченная обновленная версия национальной стратегии передана в конгресс, который согласовывает бюджет, и в силу имеющихся полномочий контролирует работу госорганов, которые регулярно на разных уровнях отчитываются перед законодателями.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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