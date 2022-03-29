11:41 29.03.2022 (обновлено: 11:42 29.03.2022)
Аксенов заявил об украинцах, готовых получить российские паспорта
Глава Крыма Аксенов: жители освобожденных регионов Украины готовы получить паспорта России
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что значительная часть жителей освобожденных в ходе спецоперации регионов Украины заявляют о готовности получить российские паспорта.
"Это не только в соседней Херсонской области, я знакомых имею и контакты во всех регионах Украины. Значительная часть в тех регионах, которые освобождены, люди готовы получать российские паспорта, причем немедленно. Я говорю не о политических решениях, а о готовности людей", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев LIVE".
По его словам, с вопросами о выдаче российских паспортов к нему уже обращаются граждане Украины, приживающие на освобожденных территориях.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.