https://ria.ru/20220329/pasporta-1780628275.html

Аксенов заявил об украинцах, готовых получить российские паспорта

Аксенов заявил об украинцах, готовых получить российские паспорта - РИА Новости, 29.03.2022

Аксенов заявил об украинцах, готовых получить российские паспорта

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что значительная часть жителей освобожденных в ходе спецоперации регионов Украины заявляют о готовности получить российские... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:41

2022-03-29T11:41

2022-03-29T11:42

обострение ситуации в днр и лнр

республика крым

украина

сергей аксенов (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что значительная часть жителей освобожденных в ходе спецоперации регионов Украины заявляют о готовности получить российские паспорта."Это не только в соседней Херсонской области, я знакомых имею и контакты во всех регионах Украины. Значительная часть в тех регионах, которые освобождены, люди готовы получать российские паспорта, причем немедленно. Я говорю не о политических решениях, а о готовности людей", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев LIVE".По его словам, с вопросами о выдаче российских паспортов к нему уже обращаются граждане Украины, приживающие на освобожденных территориях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220329/krym-1780622189.html

республика крым

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, украина, сергей аксенов (политик), россия