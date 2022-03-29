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Правительство определило порядок отсрочки от службы для IT-специалистов - РИА Новости, 29.03.2022
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Правительство определило порядок отсрочки от службы для IT-специалистов
Правительство определило порядок отсрочки от службы для IT-специалистов - РИА Новости, 29.03.2022
Правительство определило порядок отсрочки от службы для IT-специалистов
Отсрочку от службы в армии смогут получить сотрудники IT-компаний с высшим образованием и студенты некоторых специальностей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:06
2022-03-29T14:55
общество
россия
правительство рф
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Отсрочку от службы в армии смогут получить сотрудники IT-компаний с высшим образованием и студенты некоторых специальностей, сообщает пресс-служба правительства.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин."Речь идет о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года. Кроме того, действие правил распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность", — говорится в релизе.Компании, которые хотят получить отсрочку для своих молодых специалистов, должны будут составить списки и не позднее 1 мая направить их в Минцифры. После этого министерство передаст общий список в Минобороны, а оно уже сформирует итоговые списки для военкоматов.Кроме того, на отсрочку могут претендовать и студенты — правительство утвердило перечень вузовских специальностей, в который вошло более 60 направлений: математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника и другие.После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль; молодые айтишники смогут получить льготную ипотеку; для иностранных работников этой сферы упростят выдачу видов на жительство.
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общество, россия, правительство рф
10:06 29.03.2022 (обновлено: 14:55 29.03.2022)
 
Правительство определило порядок отсрочки от службы для IT-специалистов

Правительство: отсрочку от армии смогут получить работники сферы IT младше 27 лет

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Отсрочку от службы в армии смогут получить сотрудники IT-компаний с высшим образованием и студенты некоторых специальностей, сообщает пресс-служба правительства.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Речь идет о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года. Кроме того, действие правил распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность", — говорится в релизе.
Компании, которые хотят получить отсрочку для своих молодых специалистов, должны будут составить списки и не позднее 1 мая направить их в Минцифры. После этого министерство передаст общий список в Минобороны, а оно уже сформирует итоговые списки для военкоматов.
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Кроме того, на отсрочку могут претендовать и студенты — правительство утвердило перечень вузовских специальностей, в который вошло более 60 направлений: математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника и другие.
После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.
Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль; молодые айтишники смогут получить льготную ипотеку; для иностранных работников этой сферы упростят выдачу видов на жительство.
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