Дальше — меньше: самые откровенные наряды на вечеринке после "Оскара"

Ким Кардашьян и Джулия Фокс эпатировали публику откровенными нарядами после "Оскара"
Ким Кардашьян — бесспорный фаворит вечеринки этого года. Небесно-голубое платье Balenciaga с длинным шлейфом, стилизованное солнцезащитными очками в духе 90-х, украсило ленты всех мировых СМИ. Икона стиля, бесспорно, выиграла битву платьев у экс-подруги своего бывшего мужа —Джулии Фокс.
Ким Кардашьян — бесспорный фаворит вечеринки этого года. Небесно-голубое платье Balenciaga с длинным шлейфом, стилизованное солнцезащитными очками в духе 90-х, украсило ленты всех мировых СМИ. Икона стиля, бесспорно, выиграла битву платьев у экс-подруги своего бывшего мужа —Джулии Фокс.
Звезда "Хода королевы" Аня Тейлор-Джой, похоже, обладает дерзким характером не только на экране. Ее откровенное черное платье Christian Dior — еще один лидер мировых рейтингов этого года.
Звезда "Хода королевы" Аня Тейлор-Джой, похоже, обладает дерзким характером не только на экране. Ее откровенное черное платье Christian Dior — еще один лидер мировых рейтингов этого года.
Модель и актриса Эмили Ратаковски остается верной себе: одежды чем меньше — тем лучше. Оранжевая металлизированная кольчуга Armani Privé с эпатажным вырезом — один из самых запоминающихся образов.
Модель и актриса Эмили Ратаковски остается верной себе: одежды чем меньше — тем лучше. Оранжевая металлизированная кольчуга Armani Privé с эпатажным вырезом — один из самых запоминающихся образов.
Модель Алессандра Амбросио достойно несла самое короткое мини этого вечера — экстравагантный наряд летней коллекции Stephane Rolland Couture.
Модель Алессандра Амбросио достойно несла самое короткое мини этого вечера — экстравагантный наряд летней коллекции Stephane Rolland Couture.
Чтобы полностью перевоплотиться в героиню культовой картины Люка Бессона "Пятый элемент" Лилу, шведской модели Эльзе Хоск оставалось покрасить волосы в рыжий цвет. К счастью, она этого не сделала и стала одной из самых обсуждаемых героинь вечера.
Чтобы полностью перевоплотиться в героиню культовой картины Люка Бессона "Пятый элемент" Лилу, шведской модели Эльзе Хоск оставалось покрасить волосы в рыжий цвет. К счастью, она этого не сделала и стала одной из самых обсуждаемых героинь вечера.
Немецкая модель Хайди Клум, несмотря на безупречную фигуру, стала, пожалуй, главным разочарованием неофициальной части "Оскара". Ярко-желтый сарафан на тонких бретелях вызвал бурю негодования пользователей сети. Почти столько же, сколько излишне объемное черное платье Gucci на Билли Айлиш, в котором та была на торжестве в кинотеатре Dolby.
Немецкая модель Хайди Клум, несмотря на безупречную фигуру, стала, пожалуй, главным разочарованием неофициальной части "Оскара". Ярко-желтый сарафан на тонких бретелях вызвал бурю негодования пользователей сети. Почти столько же, сколько излишне объемное черное платье Gucci на Билли Айлиш, в котором та была на торжестве в кинотеатре Dolby.
Джулия Фокс продолжает эпатировать в стиле романа с Канье Уэстом — встречаясь с рэпером, актриса полюбила гранжевые вещи и готический мейк-ап. Кожаное платье Han Kjøbenhavn с воротом в виде руки, сжимающей горло, дополнил клатч, декорированный натуральными человеческими волосами.
Джулия Фокс продолжает эпатировать в стиле романа с Канье Уэстом — встречаясь с рэпером, актриса полюбила гранжевые вещи и готический мейк-ап. Кожаное платье Han Kjøbenhavn с воротом в виде руки, сжимающей горло, дополнил клатч, декорированный натуральными человеческими волосами.
Модный дом Gucci в этом году стал одним из самых обсуждаемых брендов. И если певицу Билли Айлиш критиковали, то Дакота Джонсон в роскошном пыльно-розовом платье с оторочкой из перьев той же итальянской марки вызывала только восхищение, а образ не раз был назван самым удачным.
Модный дом Gucci в этом году стал одним из самых обсуждаемых брендов. И если певицу Билли Айлиш критиковали, то Дакота Джонсон в роскошном пыльно-розовом платье с оторочкой из перьев той же итальянской марки вызывала только восхищение, а образ не раз был назван самым удачным.
Бывший ангел Victoria's Secret Джоан Смоллс, похоже, перепутала мероприятие с подиумом знаменитого бельевого бренда, но на такой красивой женщине даже обилие блеска и перьев смотрится элегантно.
Бывший ангел Victoria's Secret Джоан Смоллс, похоже, перепутала мероприятие с подиумом знаменитого бельевого бренда, но на такой красивой женщине даже обилие блеска и перьев смотрится элегантно.
Джессика Честейн — счастлива и бесподобна: когда у тебя в руках "Оскар" за главную женскую роль, платье не имеет значения.
Джессика Честейн — счастлива и бесподобна: когда у тебя в руках "Оскар" за главную женскую роль, платье не имеет значения.