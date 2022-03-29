https://ria.ru/20220329/oskar-1780531429.html

Дальше — меньше: самые откровенные наряды на вечеринке после "Оскара"

Дальше — меньше: самые откровенные наряды на вечеринке после "Оскара" - РИА Новости, 29.03.2022

Дальше — меньше: самые откровенные наряды на вечеринке после "Оскара"

После церемонии награждения премии "Оскар" весь свет Голливуда традиционно перемещается на вечеринку журнала Vanity Fair — мероприятие считается неформальным... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T07:05

2022-03-29T07:05

2022-03-29T07:05

фото

культура

оскар (премия)

мода

кимберли кардашян

билли айлиш

джессика честейн

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. После церемонии награждения премии "Оскар" весь свет Голливуда традиционно перемещается на вечеринку журнала Vanity Fair — мероприятие считается неформальным продолжением вечера. В отличие от достаточно консервативной и строгой официальной части в кинотеатре Dolby на after-party звезды могут позволить себе расслабиться, переодев смокинг или тугое корсетное платье. К кинодеятелям присоединились супермодели, фэшн-иконы, лидеры мнений и другие селебритис. Чем ближе к ночи — тем танцы горячее, а наряды соблазнительнее. Кто заставил о себе говорить больше всех — в обзоре РИА новости.

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

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