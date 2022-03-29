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Дальше — меньше: самые откровенные наряды на вечеринке после "Оскара" - РИА Новости, 29.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220329/oskar-1780531429.html
Дальше — меньше: самые откровенные наряды на вечеринке после "Оскара"
Дальше — меньше: самые откровенные наряды на вечеринке после "Оскара" - РИА Новости, 29.03.2022
Дальше — меньше: самые откровенные наряды на вечеринке после "Оскара"
После церемонии награждения премии "Оскар" весь свет Голливуда традиционно перемещается на вечеринку журнала Vanity Fair — мероприятие считается неформальным... РИА Новости, 29.03.2022
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культура
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. После церемонии награждения премии "Оскар" весь свет Голливуда традиционно перемещается на вечеринку журнала Vanity Fair — мероприятие считается неформальным продолжением вечера. В отличие от достаточно консервативной и строгой официальной части в кинотеатре Dolby на after-party звезды могут позволить себе расслабиться, переодев смокинг или тугое корсетное платье. К кинодеятелям присоединились супермодели, фэшн-иконы, лидеры мнений и другие селебритис. Чем ближе к ночи — тем танцы горячее, а наряды соблазнительнее. Кто заставил о себе говорить больше всех — в обзоре РИА новости.
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Алина Кравцова
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фото, фото, оскар (премия), мода, кимберли кардашян, билли айлиш, джессика честейн, gucci, christian dior, эмили ратаковски
07:05 29.03.2022
 
Дальше — меньше: самые откровенные наряды на вечеринке после "Оскара"

Ким Кардашьян и Джулия Фокс эпатировали публику откровенными нарядами после "Оскара"

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. После церемонии награждения премии "Оскар" весь свет Голливуда традиционно перемещается на вечеринку журнала Vanity Fair — мероприятие считается неформальным продолжением вечера. В отличие от достаточно консервативной и строгой официальной части в кинотеатре Dolby на after-party звезды могут позволить себе расслабиться, переодев смокинг или тугое корсетное платье. К кинодеятелям присоединились супермодели, фэшн-иконы, лидеры мнений и другие селебритис. Чем ближе к ночи — тем танцы горячее, а наряды соблазнительнее. Кто заставил о себе говорить больше всех — в обзоре РИА новости.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Ким Кардашьян — бесспорный фаворит вечеринки этого года. Небесно-голубое платье Balenciaga с длинным шлейфом, стилизованное солнцезащитными очками в духе 90-х, украсило ленты всех мировых СМИ. Икона стиля, бесспорно, выиграла битву платьев у экс-подруги своего бывшего мужа —Джулии Фокс.

Ким Кардашьян на вечеринке Vanity Fair после вручения Оскар
1 из 10

Ким Кардашьян — бесспорный фаворит вечеринки этого года. Небесно-голубое платье Balenciaga с длинным шлейфом, стилизованное солнцезащитными очками в духе 90-х, украсило ленты всех мировых СМИ. Икона стиля, бесспорно, выиграла битву платьев у экс-подруги своего бывшего мужа —Джулии Фокс.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© REUTERS / Danny Moloshok

Звезда "Хода королевы" Аня Тейлор-Джой, похоже, обладает дерзким характером не только на экране. Ее откровенное черное платье Christian Dior — еще один лидер мировых рейтингов этого года.

Аня Тейлор-Джой на вечеринке Vanity Fair после вручения Оскар
2 из 10

Звезда "Хода королевы" Аня Тейлор-Джой, похоже, обладает дерзким характером не только на экране. Ее откровенное черное платье Christian Dior — еще один лидер мировых рейтингов этого года.

© REUTERS / Danny Moloshok
© AFP 2022 / Getty Images North America / Frazer Harrison

Модель и актриса Эмили Ратаковски остается верной себе: одежды чем меньше — тем лучше. Оранжевая металлизированная кольчуга Armani Privé с эпатажным вырезом — один из самых запоминающихся образов.

Эмили Ратаковски на вечеринке Vanity Fair после вручения Оскар
3 из 10

Модель и актриса Эмили Ратаковски остается верной себе: одежды чем меньше — тем лучше. Оранжевая металлизированная кольчуга Armani Privé с эпатажным вырезом — один из самых запоминающихся образов.

© AFP 2022 / Getty Images North America / Frazer Harrison
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель Алессандра Амбросио достойно несла самое короткое мини этого вечера — экстравагантный наряд летней коллекции Stephane Rolland Couture.

Алессандра Амбросио на вечеринке Vanity Fair после вручения Оскар
4 из 10

Модель Алессандра Амбросио достойно несла самое короткое мини этого вечера — экстравагантный наряд летней коллекции Stephane Rolland Couture.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Чтобы полностью перевоплотиться в героиню культовой картины Люка Бессона "Пятый элемент" Лилу, шведской модели Эльзе Хоск оставалось покрасить волосы в рыжий цвет. К счастью, она этого не сделала и стала одной из самых обсуждаемых героинь вечера.

Эльза Хоск на вечеринке Vanity Fair после вручения Оскар
5 из 10

Чтобы полностью перевоплотиться в героиню культовой картины Люка Бессона "Пятый элемент" Лилу, шведской модели Эльзе Хоск оставалось покрасить волосы в рыжий цвет. К счастью, она этого не сделала и стала одной из самых обсуждаемых героинь вечера.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© AFP 2022 / Getty Images North America / Frazer Harrison

Немецкая модель Хайди Клум, несмотря на безупречную фигуру, стала, пожалуй, главным разочарованием неофициальной части "Оскара". Ярко-желтый сарафан на тонких бретелях вызвал бурю негодования пользователей сети. Почти столько же, сколько излишне объемное черное платье Gucci на Билли Айлиш, в котором та была на торжестве в кинотеатре Dolby.

Хайди Клум на вечеринке Vanity Fair после вручения Оскар
6 из 10

Немецкая модель Хайди Клум, несмотря на безупречную фигуру, стала, пожалуй, главным разочарованием неофициальной части "Оскара". Ярко-желтый сарафан на тонких бретелях вызвал бурю негодования пользователей сети. Почти столько же, сколько излишне объемное черное платье Gucci на Билли Айлиш, в котором та была на торжестве в кинотеатре Dolby.

© AFP 2022 / Getty Images North America / Frazer Harrison
© REUTERS / Danny Moloshok

Джулия Фокс продолжает эпатировать в стиле романа с Канье Уэстом — встречаясь с рэпером, актриса полюбила гранжевые вещи и готический мейк-ап. Кожаное платье Han Kjøbenhavn с воротом в виде руки, сжимающей горло, дополнил клатч, декорированный натуральными человеческими волосами.

Джулия Фокс на вечеринке Vanity Fair после вручения Оскар
7 из 10

Джулия Фокс продолжает эпатировать в стиле романа с Канье Уэстом — встречаясь с рэпером, актриса полюбила гранжевые вещи и готический мейк-ап. Кожаное платье Han Kjøbenhavn с воротом в виде руки, сжимающей горло, дополнил клатч, декорированный натуральными человеческими волосами.

© REUTERS / Danny Moloshok
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модный дом Gucci в этом году стал одним из самых обсуждаемых брендов. И если певицу Билли Айлиш критиковали, то Дакота Джонсон в роскошном пыльно-розовом платье с оторочкой из перьев той же итальянской марки вызывала только восхищение, а образ не раз был назван самым удачным.

Дакота Джонсон на вечеринке Vanity Fair после вручения Оскар
8 из 10

Модный дом Gucci в этом году стал одним из самых обсуждаемых брендов. И если певицу Билли Айлиш критиковали, то Дакота Джонсон в роскошном пыльно-розовом платье с оторочкой из перьев той же итальянской марки вызывала только восхищение, а образ не раз был назван самым удачным.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© AFP 2022 / Getty Images North America / Frazer Harrison

Бывший ангел Victoria's Secret Джоан Смоллс, похоже, перепутала мероприятие с подиумом знаменитого бельевого бренда, но на такой красивой женщине даже обилие блеска и перьев смотрится элегантно.

Джоан Смоллс на вечеринке Vanity Fair после вручения Оскар
9 из 10

Бывший ангел Victoria's Secret Джоан Смоллс, похоже, перепутала мероприятие с подиумом знаменитого бельевого бренда, но на такой красивой женщине даже обилие блеска и перьев смотрится элегантно.

© AFP 2022 / Getty Images North America / Frazer Harrison
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Джессика Честейн — счастлива и бесподобна: когда у тебя в руках "Оскар" за главную женскую роль, платье не имеет значения.

Джессика Честейн на вечеринке Vanity Fair после вручения Оскар
10 из 10

Джессика Честейн — счастлива и бесподобна: когда у тебя в руках "Оскар" за главную женскую роль, платье не имеет значения.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
 
КультураФотоОскар (премия)модаКимберли КардашянБилли АйлишДжессика ЧестейнGucciChristian DiorЭмили Ратаковски
 
 
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