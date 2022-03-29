https://ria.ru/20220329/oneweb-1780669953.html

В "Роскосмосе" объяснили отказ запускать спутники OneWeb

В "Роскосмосе" объяснили отказ запускать спутники OneWeb - РИА Новости, 29.03.2022

В "Роскосмосе" объяснили отказ запускать спутники OneWeb

Компания OneWeb и другие европейские заказчики на фоне ситуации на Украине в любом случае отказались бы от запусков своих спутников на ракетах "Союз", поэтому... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:13

2022-03-29T14:13

2022-03-29T14:37

космос

россия

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spacex

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союз

космос - риа наука

французская гвиана

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Компания OneWeb и другие европейские заказчики на фоне ситуации на Украине в любом случае отказались бы от запусков своих спутников на ракетах "Союз", поэтому "Роскосмос" решил сделать это превентивно, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец."Отказ от запусков ракет-носителей "Союз-СТ" с космодрома Куру был превентивным шагом "Роскосмоса", - сказал Струговец.Он пояснил, что скорее всего, Arianespace и OneWeb со временем сами бы расторгли эти контракты под давлением западной общественности."Это заметно по той антирусской истерии, которая царит на Западе сейчас", - подчеркнул собеседник.Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама OneWeb не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин говорил, что OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять ракеты. Также Рогозин заявил, что стартовый комплекс для ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане "будет законсервирован навсегда".OneWeb 21 марта сообщила о заключении соглашения о запуске спутников с американской SpaceX, первый старт ожидается в 2022 году.

https://ria.ru/20220327/kosmos-1780336496.html

https://ria.ru/20220329/mars-1780452833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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