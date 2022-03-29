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В "Роскосмосе" объяснили отказ запускать спутники OneWeb - РИА Новости, 29.03.2022
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В "Роскосмосе" объяснили отказ запускать спутники OneWeb
В "Роскосмосе" объяснили отказ запускать спутники OneWeb - РИА Новости, 29.03.2022
В "Роскосмосе" объяснили отказ запускать спутники OneWeb
Компания OneWeb и другие европейские заказчики на фоне ситуации на Украине в любом случае отказались бы от запусков своих спутников на ракетах "Союз", поэтому... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:13
2022-03-29T14:37
космос
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роскосмос
spacex
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союз
космос - риа наука
французская гвиана
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Компания OneWeb и другие европейские заказчики на фоне ситуации на Украине в любом случае отказались бы от запусков своих спутников на ракетах "Союз", поэтому "Роскосмос" решил сделать это превентивно, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец."Отказ от запусков ракет-носителей "Союз-СТ" с космодрома Куру был превентивным шагом "Роскосмоса", - сказал Струговец.Он пояснил, что скорее всего, Arianespace и OneWeb со временем сами бы расторгли эти контракты под давлением западной общественности."Это заметно по той антирусской истерии, которая царит на Западе сейчас", - подчеркнул собеседник.Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама OneWeb не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин говорил, что OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять ракеты. Также Рогозин заявил, что стартовый комплекс для ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане "будет законсервирован навсегда".OneWeb 21 марта сообщила о заключении соглашения о запуске спутников с американской SpaceX, первый старт ожидается в 2022 году.
https://ria.ru/20220327/kosmos-1780336496.html
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космос, россия, роскосмос, spacex, oneweb, союз, космос - риа наука, французская гвиана, куру (космодром), в мире, европа, arianespace
14:13 29.03.2022 (обновлено: 14:37 29.03.2022)
 
В "Роскосмосе" объяснили отказ запускать спутники OneWeb

Глава пресс-службы "Роскосмоса" Струговец: компании из Европы сами бы расторгли контракты

© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Компания OneWeb и другие европейские заказчики на фоне ситуации на Украине в любом случае отказались бы от запусков своих спутников на ракетах "Союз", поэтому "Роскосмос" решил сделать это превентивно, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.
"Отказ от запусков ракет-носителей "Союз-СТ" с космодрома Куру был превентивным шагом "Роскосмоса", - сказал Струговец.
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Он пояснил, что скорее всего, Arianespace и OneWeb со временем сами бы расторгли эти контракты под давлением западной общественности.
"Это заметно по той антирусской истерии, которая царит на Западе сейчас", - подчеркнул собеседник.
Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама OneWeb не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин говорил, что OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять ракеты. Также Рогозин заявил, что стартовый комплекс для ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане "будет законсервирован навсегда".
OneWeb 21 марта сообщила о заключении соглашения о запуске спутников с американской SpaceX, первый старт ожидается в 2022 году.
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