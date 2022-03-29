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Детский омбудсмен призвала вывести суррогатное материнство из коммерции - РИА Новости, 29.03.2022
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Детский омбудсмен призвала вывести суррогатное материнство из коммерции
Детский омбудсмен призвала вывести суррогатное материнство из коммерции - РИА Новости, 29.03.2022
Детский омбудсмен призвала вывести суррогатное материнство из коммерции
Суррогатное материнство в России необходимо вывести из коммерческого сектора и перевести на государственный уровень, заявила в интервью РИА Новости детский... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:15
2022-03-29T11:07
ксения мишонова
общество
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Суррогатное материнство в России необходимо вывести из коммерческого сектора и перевести на государственный уровень, заявила в интервью РИА Новости детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова."Выступаю за то, чтобы суррогатное материнство ушло из коммерческого сектора и эту услугу предоставляли исключительно в государственных клиниках. Мы даже не знаем, сколько у нас суррогатных детей, где они и что с ними, потому что это исключительно прерогатива коммерческих клиник, которые не отчитываются перед государством, не обязаны", - сообщила Мишонова.Как отметила региональный омбудсмен, по данным одной из европейских ассоциаций суррогатного материнства в прошлом году в России таким способом родилось порядка 23 тысяч детей, однако дальнейшая судьба этих детей неизвестна.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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ксения мишонова, общество, россия
09:15 29.03.2022 (обновлено: 11:07 29.03.2022)
 
Детский омбудсмен призвала вывести суррогатное материнство из коммерции

Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова: суррогатное материнство должно уйти из коммерции

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Суррогатное материнство в России необходимо вывести из коммерческого сектора и перевести на государственный уровень, заявила в интервью РИА Новости детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
"Выступаю за то, чтобы суррогатное материнство ушло из коммерческого сектора и эту услугу предоставляли исключительно в государственных клиниках. Мы даже не знаем, сколько у нас суррогатных детей, где они и что с ними, потому что это исключительно прерогатива коммерческих клиник, которые не отчитываются перед государством, не обязаны", - сообщила Мишонова.
Как отметила региональный омбудсмен, по данным одной из европейских ассоциаций суррогатного материнства в прошлом году в России таким способом родилось порядка 23 тысяч детей, однако дальнейшая судьба этих детей неизвестна.
Читайте полный текст интервью >>>
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 10:31
В Госдуме обсудят предложения о полном запрете суррогатного материнства
 
Ксения МишоноваОбществоРоссия
 
 
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