https://ria.ru/20220329/ombudsmen-1780599461.html

Детский омбудсмен призвала вывести суррогатное материнство из коммерции

Детский омбудсмен призвала вывести суррогатное материнство из коммерции - РИА Новости, 29.03.2022

Детский омбудсмен призвала вывести суррогатное материнство из коммерции

Суррогатное материнство в России необходимо вывести из коммерческого сектора и перевести на государственный уровень, заявила в интервью РИА Новости детский... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:15

2022-03-29T09:15

2022-03-29T11:07

ксения мишонова

общество

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Суррогатное материнство в России необходимо вывести из коммерческого сектора и перевести на государственный уровень, заявила в интервью РИА Новости детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова."Выступаю за то, чтобы суррогатное материнство ушло из коммерческого сектора и эту услугу предоставляли исключительно в государственных клиниках. Мы даже не знаем, сколько у нас суррогатных детей, где они и что с ними, потому что это исключительно прерогатива коммерческих клиник, которые не отчитываются перед государством, не обязаны", - сообщила Мишонова.Как отметила региональный омбудсмен, по данным одной из европейских ассоциаций суррогатного материнства в прошлом году в России таким способом родилось порядка 23 тысяч детей, однако дальнейшая судьба этих детей неизвестна.Читайте полный текст интервью >>>

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ксения мишонова, общество, россия