https://ria.ru/20220329/obstrel-1780770230.html

Украинские войска дважды обстреляли Донецк

Украинские войска дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.03.2022

Украинские войска дважды обстреляли Донецк

Украинские войска второй раз за 10 минут обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району города, заявило... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T22:43

2022-03-29T22:43

2022-03-29T22:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

авдеевка

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска второй раз за 10 минут обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району города, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 22.00 из населенного пункта Авдеевка.Кроме того, представительство заявило, что, по обновленным данным, войска Украины также обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке в 18.00, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, и в 16.40 выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по населенному пункту Михайловка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/obstrel-1780759465.html

донецк (днр)

авдеевка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), авдеевка, украина, вооруженные силы украины, донбасс