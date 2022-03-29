https://ria.ru/20220329/obstrel-1780759465.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 29.03.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 20.15 обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T20:56

2022-03-29T20:56

2022-03-29T20:56

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

в мире

зайцево

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 20.15 обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 (время совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220329/volnovakha-1780745707.html

донецкая народная республика

зайцево

донецк (днр)

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Наталья Макарова

донецкая народная республика, в мире, зайцево, донецк (днр), стирол