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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/obstrel-1780759465.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 29.03.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 20.15 обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T20:56
2022-03-29T20:56
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
в мире
зайцево
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 20.15 обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 (время совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220329/volnovakha-1780745707.html
донецкая народная республика
зайцево
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донецкая народная республика, в мире, зайцево, донецк (днр), стирол
20:56 29.03.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 8 снарядов калибром 122 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом поврежденный в результате обстрела в Горловке
Дом поврежденный в результате обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом поврежденный в результате обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 20.15 обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 (время совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВ миреЗайцевоДонецк (ДНР)Стирол
 
 
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