18:05 29.03.2022 (обновлено: 18:23 29.03.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из минометов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 17.25 выпустили три мины калибром 120 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.25 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.