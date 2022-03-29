https://ria.ru/20220329/obstrel-1780709850.html

Украинские войска выпустили по Горловке четыре 152-миллиметровых снаряда

Украинские войска выпустили по Горловке четыре 152-миллиметровых снаряда - РИА Новости, 29.03.2022

Украинские войска выпустили по Горловке четыре 152-миллиметровых снаряда

Украинские войска в 15.00 мск выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по городу Горловка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:24

2022-03-29T16:24

2022-03-29T16:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

горловка

сцкк

донбасс

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 мск выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по городу Горловка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины -ред.) по направлению: 15:00 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220329/pytki-1780702545.html

донецкая народная республика

горловка

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, донбасс, украина, вооруженные силы украины