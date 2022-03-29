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Украинские войска обстреляли населенный пункт Молочный в ЛНР - РИА Новости, 29.03.2022
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Украинские войска обстреляли населенный пункт Молочный в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Молочный в ЛНР - РИА Новости, 29.03.2022
Украинские войска обстреляли населенный пункт Молочный в ЛНР
Украинские войска во вторник обстреляли из танка населенный пункт Молочный в Луганской народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 125 миллиметров,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:16
2022-03-29T09:27
в мире
лнр
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли из танка населенный пункт Молочный в Луганской народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 125 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано один обстрел: 08.20 (совпадает с мск) населенный пункт Светлодарск – Молочное: танк 125 миллиметров (восемь снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, лнр
09:16 29.03.2022 (обновлено: 09:27 29.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли населенный пункт Молочный в ЛНР

Украинские войска обстреляли из танка населенный пункт Молочный в ЛНР

© РИА Новости / Валерий МельниковТанк на обочине дороги в Луганской народной республике
Танк на обочине дороги в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Танк на обочине дороги в Луганской народной республике. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли из танка населенный пункт Молочный в Луганской народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 125 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано один обстрел: 08.20 (совпадает с мск) населенный пункт Светлодарск – Молочное: танк 125 миллиметров (восемь снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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