https://ria.ru/20220329/obi-1780742201.html
В OBI опровергли сообщения о возобновлении работы в России
В OBI опровергли сообщения о возобновлении работы в России - РИА Новости, 29.03.2022
В OBI опровергли сообщения о возобновлении работы в России
Международная сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI опровергла сообщения о возобновлении работы своих магазинов в России, говорится в пресс-релизе,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:43
2022-03-29T18:43
2022-03-29T18:51
россия
экономика
obi
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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Международная сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI опровергла сообщения о возобновлении работы своих магазинов в России, говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.Все 27 российских магазинов международной сети товаров для дома и строительства OBI должны возобновить работу на следующей неделе, сообщил ранее на форуме в Москве начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.Сеть OBI сообщила 17 марта о закрытии магазинов в России и полном прекращении деятельности в стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, obi
18:43 29.03.2022 (обновлено: 18:51 29.03.2022)
В OBI опровергли сообщения о возобновлении работы в России
Сеть OBI опровергла сообщения о возобновлении работы своих магазинов в России