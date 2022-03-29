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В OBI опровергли сообщения о возобновлении работы в России - РИА Новости, 29.03.2022
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В OBI опровергли сообщения о возобновлении работы в России
В OBI опровергли сообщения о возобновлении работы в России - РИА Новости, 29.03.2022
В OBI опровергли сообщения о возобновлении работы в России
Международная сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI опровергла сообщения о возобновлении работы своих магазинов в России, говорится в пресс-релизе,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:43
2022-03-29T18:51
россия
экономика
obi
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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Международная сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI опровергла сообщения о возобновлении работы своих магазинов в России, говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.Все 27 российских магазинов международной сети товаров для дома и строительства OBI должны возобновить работу на следующей неделе, сообщил ранее на форуме в Москве начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.Сеть OBI сообщила 17 марта о закрытии магазинов в России и полном прекращении деятельности в стране.
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россия, экономика, obi
18:43 29.03.2022 (обновлено: 18:51 29.03.2022)
 
В OBI опровергли сообщения о возобновлении работы в России

Сеть OBI опровергла сообщения о возобновлении работы своих магазинов в России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВывеска магазина OBI в МЕГА Белая Дача
Вывеска магазина OBI в МЕГА Белая Дача - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Вывеска магазина OBI в МЕГА Белая Дача
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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Международная сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI опровергла сообщения о возобновлении работы своих магазинов в России, говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.
"На фоне последних сообщений из России мы хотели бы еще раз четко заявить, что все российские магазины, как и было объявлено в нашем последнем заявлении, останутся закрытыми в долгосрочной перспективе", - сообщается в документе.
Все 27 российских магазинов международной сети товаров для дома и строительства OBI должны возобновить работу на следующей неделе, сообщил ранее на форуме в Москве начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.
Сеть OBI сообщила 17 марта о закрытии магазинов в России и полном прекращении деятельности в стране.
 
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