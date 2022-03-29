https://ria.ru/20220329/obi-1780742201.html

В OBI опровергли сообщения о возобновлении работы в России

В OBI опровергли сообщения о возобновлении работы в России - РИА Новости, 29.03.2022

В OBI опровергли сообщения о возобновлении работы в России

Международная сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI опровергла сообщения о возобновлении работы своих магазинов в России, говорится в пресс-релизе,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T18:43

2022-03-29T18:43

2022-03-29T18:51

россия

экономика

obi

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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Международная сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI опровергла сообщения о возобновлении работы своих магазинов в России, говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.Все 27 российских магазинов международной сети товаров для дома и строительства OBI должны возобновить работу на следующей неделе, сообщил ранее на форуме в Москве начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.Сеть OBI сообщила 17 марта о закрытии магазинов в России и полном прекращении деятельности в стране.

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, obi