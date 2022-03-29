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Неонацисты признают только силу, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/neonatsizm-1780630888.html
Неонацисты признают только силу, заявили в Совфеде
Неонацисты признают только силу, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.03.2022
Неонацисты признают только силу, заявили в Совфеде
Переговоры с Украиной нужны, но нельзя забывать, что стало с минскими соглашениями, поскольку неонацисты признают только силу, считает председатель комитета... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:55
2022-03-29T12:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
стамбул
турция
украина
россия
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Переговоры с Украиной нужны, но нельзя забывать, что стало с минскими соглашениями, поскольку неонацисты признают только силу, считает председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.В Стамбуле во вторник в закрытом от прессы режиме начался новый раунд переговоров представителей Москвы и Киева."Переговоры нужны, но нельзя забывать и про то, что стало с минскими соглашениями. Неонацисты и те, кто за ними, не признают никаких обязательств. Они признают только силу", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
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турция
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в мире, стамбул, турция, украина, россия, совет федерации рф, андрей клишас, ситуация в днр и лнр
11:55 29.03.2022 (обновлено: 12:02 29.03.2022)
 
Неонацисты признают только силу, заявили в Совфеде

Сенатор Клишас заявил, что переговоры с Украиной нужны, но неонацисты признают только силу

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСенатор Андрей Клишас
Сенатор Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сенатор Андрей Клишас
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Переговоры с Украиной нужны, но нельзя забывать, что стало с минскими соглашениями, поскольку неонацисты признают только силу, считает председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В Стамбуле во вторник в закрытом от прессы режиме начался новый раунд переговоров представителей Москвы и Киева.
"Переговоры нужны, но нельзя забывать и про то, что стало с минскими соглашениями. Неонацисты и те, кто за ними, не признают никаких обязательств. Они признают только силу", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и предприниматель Роман Абрамович перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
10:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Абрамович встретился с Эрдоганом перед переговорами России и Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСтамбулТурцияУкраинаРоссияСовет Федерации РФАндрей КлишасСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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