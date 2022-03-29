https://ria.ru/20220329/neonatsizm-1780630888.html
Неонацисты признают только силу, заявили в Совфеде
Неонацисты признают только силу, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.03.2022
Неонацисты признают только силу, заявили в Совфеде
Переговоры с Украиной нужны, но нельзя забывать, что стало с минскими соглашениями, поскольку неонацисты признают только силу, считает председатель комитета... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:55
2022-03-29T11:55
2022-03-29T12:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
стамбул
турция
украина
россия
совет федерации рф
андрей клишас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205959_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90f4751fe15af1a4ba1759eb4e27542c.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Переговоры с Украиной нужны, но нельзя забывать, что стало с минскими соглашениями, поскольку неонацисты признают только силу, считает председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.В Стамбуле во вторник в закрытом от прессы режиме начался новый раунд переговоров представителей Москвы и Киева."Переговоры нужны, но нельзя забывать и про то, что стало с минскими соглашениями. Неонацисты и те, кто за ними, не признают никаких обязательств. Они признают только силу", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220329/abramovich-1780610860.html
стамбул
турция
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205959_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b411cb372058ddd7b8c2712719ea4987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, украина, россия, совет федерации рф, андрей клишас, ситуация в днр и лнр
11:55 29.03.2022 (обновлено: 12:02 29.03.2022)
Неонацисты признают только силу, заявили в Совфеде
Сенатор Клишас заявил, что переговоры с Украиной нужны, но неонацисты признают только силу