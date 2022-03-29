https://ria.ru/20220329/neonatsizm-1780630888.html

Неонацисты признают только силу, заявили в Совфеде

Неонацисты признают только силу, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.03.2022

Неонацисты признают только силу, заявили в Совфеде

Переговоры с Украиной нужны, но нельзя забывать, что стало с минскими соглашениями, поскольку неонацисты признают только силу, считает председатель комитета... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:55

2022-03-29T11:55

2022-03-29T12:02

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совет федерации рф

андрей клишас

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Переговоры с Украиной нужны, но нельзя забывать, что стало с минскими соглашениями, поскольку неонацисты признают только силу, считает председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.В Стамбуле во вторник в закрытом от прессы режиме начался новый раунд переговоров представителей Москвы и Киева."Переговоры нужны, но нельзя забывать и про то, что стало с минскими соглашениями. Неонацисты и те, кто за ними, не признают никаких обязательств. Они признают только силу", - написал Клишас в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220329/abramovich-1780610860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, стамбул, турция, украина, россия, совет федерации рф, андрей клишас, ситуация в днр и лнр